A tervezettnél is nagyobb adócsökkentés jöhet - Lapszemle

A Magyar Idők úgy tudja: a jövőre tervezett 2-2,5 százalékpontos munkaadói tehermérséklésnél nagyobb mértékben, akár 4 százalékponttal is csökkenhetnek a járulékok. A kormány a munkaadói és a munkáltatói oldallal közösen októberben várhatóan felülvizsgálja a tavaly megkötött bérmegállapodást.

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül: tiltott állami támogatás gyanúja miatt feljelentették a Malév Ground Handling Zrt.-t az Európai Uniónál. A 180 oldalas kereset szerint a repülőgépek földi kiszolgálását végző állami társaság a szintén köztulajdonú Magyar Fejlesztési Bank felé fennálló 260 millió forintos tartozását egyéb célra szánt állami támogatásból rendezte, ami ellentétes lenne az uniós joggal.

A Világgazdaság arról ír, hogy jó hatással lehet a magyarországi halgazdálkodás jövedelmezőségére a 16 milliárd forintos állami támogatás és a 22 százalékpontos áfacsökkenés. Az ágazat szerint ez a halfogyasztásra is jó hatással lehet, az egy főre jutó éves 4,6 kilogrammos fogyasztás pár éven belül akár meg is duplázódhat, igaz, így is jócskán elmarad a 22,7 kilogrammos uniós átlagtól.

A Portfolio összeállításából kiderül: a régióban rendkívül pozitív hangulat uralkodik a kereskedelmiingatlan-piacokon, Magyarország ráadásul élen jár mind a bérlői-, mind a befektetői piacon mért optimizmus mértékét tekintve – legalábbis ez derült ki az RICS legfrissebb Nemzetközi Kereskedelmi Ingatlan Monitor kutatásából. A szakértők szerint a jelenlegi növekedés 2019-ig biztosan kitart.

A Napi.hu cikke szerint valutaváltásnál résen kell lenni, különösen a frekventált helyeken, mert jelentősek a különbségek. Van olyan váltó, ahol csaknem 100 forint a vételi és eladási árfolyam közötti különbség, míg a szomszédban mindez csak 10 forint. Részletek a Napi.hu-n és az InfoRádió reggel 9 óra után kezdődő Üzleti Reggeli című műsorában.

A Magyar Idők arról ír, hogy a MÁV-Start követelésbehajtó cégnek értékesítette a társaság 2007 és 2012 között kirótt, de be nem fizetett büntetéseit. Ebben az időszakban a vasúttársaság több mint 435 ezer bliccelőt fogott el, akik mára összesen 7,6 milliárd forinttal tartoznak.

