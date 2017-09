Járulékot csökkentene a kormány, mindenkit érint

A kormány a munkaadói és a munkavállalói oldallal közösen októberben várhatóan felülvizsgálja a tavaly megkötött bérmegállapodást. Az is elképzelhető, hogy napirendre kerül a munkavállalók által fizetett járulékok lefaragása is, valamint az ígértnél nagyobb mértékben nőhet a minimálbér és a garantált bérminimum is. A nagyobb mértékű járulékcsökkentést a munkaadók is szorgalmazzák, ráadásul ezzel az ország versenyképessége is javulhatna. A keresetek emelkedése pedig hozzájárulna a magasabb hozzáadott értéket képviselő munkahelyek létrejöttéhez, ez magasabb GDP-növekedést eredményezne, ami szintén növelné a versenyképességet.

Elemzők arról beszéltek a Magyar Időknek ha a nagyobb keresetemelés miatt nő a bértömeg, az növeli a költségvetés lehetőségeit is. Ezt egyébként a számok is igazolják: a büdzsé mozgástere már most is elég nagy, lenne fedezet az újabb adócsökkentésre. Az öt legnagyobb köztehertípusól az év első hét hónapjában 6530 milliárd forint folyt be, ez 315 milliárd forinttal meghaladja a múlt év hasonló időszakának adatát. Az év végén akár százmilliárdos tételnek is helyet kereshet a kormány. Az utóbbi időben ezeket a pluszforrásokat, legalábbis részben, az adók csökkentésére használta fel a kabinet - írja a Magyar Idők.

