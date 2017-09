Sztrájkba lépett pénteken a Tesco dolgozók egy része - a nap hírei

A miniszterelnök szerint tudomásul kell venni az európai bíróság kvótaperben hozott döntését, de a kormány nem változtatja meg bevándorlás politikáját. Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjúban beszélt erről. A kormányfő elmondta: soha nem járul hozzá, hogy Magyarországot bevándorló országgá változtassák. Hozzátette: meg kell akadályozni, hogy egy állandó mechanizmussal váltsák fel a mostani ideiglenes elosztási rendszert az Európai Unióban.

Sztrájkba lépett a Tesco dolgozók egy része, a munkabeszüntetést szombatra is meghirdették a szakszervezetek. A Tesco közlése szerint pénteken az áruházak 10 százalékát kellett bezárni a dolgozók sztrájkja miatt, a bezárt boltokkal együtt az áruházak 25 százalékában volt valamilyen fennakadás. A kieső munkaerő pótlására a vállalat diákmunkát rendelt. A Tesco azt is közölte, szombaton reggel a megszokott nyitva tartási rend szerint várják a vásárlókat. A cégnél működő szakszervezetek péntek délután jelentették be, hogy pénteken éjfélig, szombaton 10 órától 24 óráig sztrájkolnak a cég munkavállalói. A sztrájkhoz folyamatosan csatlakoznak a dolgozók Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

A főpolgármester szerint tartható a 3-as metróvonal szerelvényei felújításának eredeti ütemterve, a csúszás mostanra jelentősen csökkent. Tarlós István hangsúlyozta: a főváros és a BKV is ragaszkodik a 2,5 milliárd forintos kötbérhez az orosz kivitelezővel szemben, az összeget a metrók légkondicionálására is fordíthatnák. Elmondta: a metrópótlás az északi szakaszon november elejétől várhatóan egy évig tart. A fővárosi MSZP szerint Tarlós István beismerte, hogy nincs elég pénz a 3-as metró felújítására. Az LMP úgy reagált: a fővárosiak joggal várják el, hogy a hármas metró légkondicionált legyen.

Magyarországon több mint ezer, már beültetett szívritmus-szabályozó szoftverét kell frissíteni, mert kiderült, hogy hekkerek beavatkozhatnak ezeknek a működésébe. Gellért László, a Városmajori Szív-, és Érgyógyászati Klinika kardiológusa az InfoRádiónak elmondta: behívják a pácienseket, akiknek pacemakere egy programozó készülék segítségével megkapja az új szoftvert. Az átprogramozás körülbelül három percig tart.

Kampányt indít az Országos Mentőszolgálat az újraélesztés elsajátítására. A szakemberek budapesti és vidéki fesztiválokra, ifjúsági rendezvényekre települnek majd ki. Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője felhívta a figyelmet, hogy a mentők csak ritkán találkoznak szakszerű elsősegélynyújtással.

Minden szükséges engedélye megvolt a Várpalotán szétesett hidraulikus hinta üzemeltetőjének. A város önkormányzatának a hétvégi baleset után indított belső vizsgálata megállapította azt is, hogy az eseményt szervező Thury-Vár Nonprofit Kft. szabályos szerződést kötött a hinta üzemeltetőjével. A balesetben öten sérültek meg, egy 18 éves fiú életveszélyesen.

Vállalja a jelöltséget Wladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség elnöki tisztségére. Az 1980-as moszkvai olimpia aranyérmese, a Jövő SC ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta: több egyesület is megkereste. A tisztújító közgyűlést szeptember 24-én rendezik. A szervezet éléről a tagok múlt pénteken hívták vissza Bienerth Gusztáv elnököt, aki hét hónapig irányította a szervezetet.

Kárpátalja kormányzója azt kérte az ukrán elnöktől, hogy ne írja alá a Legfelsőbb Tanács által kedden elfogadott oktatási törvényt. A módosítás miatt Magyarország és Románia is tiltakozott. A módosított ukrán oktatási törvény megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven történő tanulás lehetőségétől. Csak az első négy osztályban engedélyezi valamennyi tantárgy anyanyelvű tanítását.

Marosvásárhelyen jogilag egy másik középiskola részeként, de saját épületében és tanáraival kezdheti meg a tanévet a Római Katolikus Gimnázium. A Maros megyei főtanfelügyelő elmondta, hogy az adminisztratív ügyek kerülnek át a Bolyai Farkas Gimnáziumhoz mindaddig, amíg lezárulnak a katolikus gimnázium létrehozásával kapcsolatos perek.

Elérte Kubát az Irma hurrikán, a hatóságok elővigyázatosságból több mint egymillió embert evakuáltak. A 4-es fokozatú, továbbra is rendkívül veszélyes szélvihar a szigetország keleti és középső részét fenyegeti. Az Irma az előrejelzések szerint Kuba és a Bahamák között vonul át Florida felé. A karibi térségben már legalább 24 halálos áldozatot követelt a forgószél. A meteorológusok szerint az évszázad legveszedelmesebb hurrikánjáról van szó.

Mexikóban a legutóbbi adatok szerint több mint 30-an haltak meg az ország észak-nyugati részén történt földrengésben. A 8,2-es erejű földmozgásról az államfő azt mondta: 100 év óta ez volt a legerősebb rengés, amelyet több mint 60 utórengés is követett. A földmozgást Mexikóvárosban is érezni lehetett.

