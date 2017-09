Közel a katasztrófa: Magyarország meddig képes ellenálni?

Megjelentek a Tiszában a mikroműanyagok, amelyek máshonnan az emberi szervezetbe is bekerülhetnek. Önmagukban is károsak, de rákkeltő szennyeződések is megtapadnak a felületükön. Vajon az ivóvizünkben mennyi van ezekből? Magyar szakembereket kérdeztünk.