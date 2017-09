Hiller István: "Egy profi tudja tartani a száját"

Ron Werber profi kampányguru, nem csoda, hogy egyszer az egyik, máskor egy másik politikai párt számára nyújtja – a megfelelő összegért – szolgáltatásait – mondta Hiller István, az MSZP választmányi elnöke arra reagálva, hogy a szocialisták korábbi stratégája a következő kampányban az LMP-t segítheti, majd hozzátette, nem tart visszaéléstől.

„Ha esetleg arra kérdez rá, hogy a munkája során ilyen-olyan belső információt megszerezve azt kijátssza ellenük, akkor nem a válasz, mert a profi az attól profi, hogy pontosan hol az a határ, amit még fölhasználhat, egyébként meg ebből él.

Egy profi tudja tartani a száját amikor kell,

és fel tudja használni a tudását eredményesen egy másik párt esetében, jó egészséget kívánok neki.”

A szocialisták DK-val való együttműködése ügyében, arra a kérdésre, hogy mit tud ajánlani az MSZP Gyurcsány Ferencnek, hogy ne legyen a pályán, Hiller István aláhúzta, hogy ehhez nem elég egy ajánlat, a volt miniszterelnök és pártja döntése szükséges.

„Maradjunk annyiban, amennyit tisztességgel el tudok mondani, a kapcsolat a két párt között, a vezető politikusok között él, és sem a DK-nak, azt pedig mondhatom, hogy az MSZP részéről biztos, nem az a cél, hogy ezt a problémát nem oldjuk meg, hanem az, hogy

legyen megoldás.

Szerintem lesz.”

Hiller István ismét cáfolta azt a kormánypárti állítást, amely szerint a szocialisták megválasztásuk esetén lebontanák a határkerítést.

„Addig, amíg Magyarországon ebben az ügyben félelem van, a kerítés állni fog. Én ezt

a kerítést utálom, ugyanakkor a jelen esetben szükségesnek tartom,

ezért minden olyan vélemény, naponta kétszer megtartott kormánypárti sajtótájékoztató amely a miniszterelnök-jelölt, Botka László mondataiba mást akar becsempészni, az nem igaz és hazugság.”

Hiller István úgy látta, hogy a választási kampány legfontosabb témája a lakosság biztonságának kérdése lehet, mellette bizonyos szakpolitikai kérdések csak időszakosan kaphatnak hangsúlyos szerepet.

Árnyékkormány

Hiller István az oktatással kapcsolatos választási felkészülésben segíti és irányítja az MSZP munkáját Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltjének felkérése értelmében – magyarázta a szocialista választmányi elnök.

„Botka László munkára és nem tisztségre kért föl.

Sem törzsfőnöknek, sem miniszternek, sem államtitkárnak felkérést nem kaptam,

nem erről szólt a meghívás. Az elmúlt és az elkövetkező időszakban is lesz ilyen felmérés.”

Botka László augusztus 17-én az InfoRádió Aréna című műsorában erősítette meg, hogy Pogátsa Zoltán közgazdász, Andor László korábbi uniós biztos és Komáromi Zoltán egészségpolitikus, az Együtt választmányi tagja is részt vesz a felkészülési munkában, majd hozzátette, hogy a listát bővíteni is fogja. Azt viszont cáfolta, hogy árnyékkormányt alakítana, holott Molnár Gyula, az MSZP elnöke augusztus 7-én szintén az InfoRádiónak nyilatkozva úgy vélte, augusztus végére felállhat a szocialista árnyékkormány. Az ellenzéki testület kialakítását most Hiller István is cáfolta.

„Botka elmondta, nem állít fel árnyékkormányt, mert az tisztségeket jelent.”

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető, hogy a megnevezettek ne kapjanak tárcát a szocialisták győzelme esetén, Hiller István azt mondta:

„Van egy logikai rész, amiben értelemszerűen a felkérteknek nagyobb esélyük van egy adott területen, mint másoknak, de van egy politikai kompetencia, ami a miniszterelnök-jelölt, illetve a megválasztott miniszterelnök lehetősége és feladata, amit tőle a magyar alkotmányos berendezkedés értelmében nem vitathatja el senki.”

Hiller István egyébként korábban Molnár Gyulához hasonlóan szorgalmazta egy árnyékkormány felállítását, áprilisban az InfoRádiónak nyilatkozva úgy vélte, ez növelné a párt támogatottságát.

