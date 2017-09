Itt a zenei szolgáltatók toplistája - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, bizonyos vírusok fokozott kockázata miatt átmenetileg nem adhatnak vért azok, akik akár csak egy napot is eltöltöttek bizonyos francia, osztrák vagy román városokban. Ezek között van Bécs is. A korlátozás 30 nap, és az ok két szúnyogok által terjesztett betegség, a chikungunyavírus és a nyugat-nílusi láz.

A Magyar Nemzet cikke szerint jelentős ingatlanár-emelkedés ment végbe Pakson. A jellemző árak az új építésű, 100-130 négyzetméteres lakóparki lakások esetében 50-80 millió forint,a kisebbek 30-40 millió forintba kerülnek. A nyolcvan négyzetméteres panelek 22-25 millióért, a legolcsóbb, ötven négyzetméter körüliek nagyságrendileg 15 millióért cserélnek gazdát Pakson. Az áremelkedés az atomerőmű bővítésének bejelentése óta tart.

A Világgazdaság ízt írja, erőteljes versenytársat kaptak az unióban a magyar gazdálkodók az ukránok közös piacra történő beengedésével. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelzi, az elmúlt években az ukrán mezőgazdaság nagyon sokat fejlődött, és még mindig rengeteg növekedési potenciállal rendelkezik. A már meglévő hatalmas birtokok mellett is sok még a szabad terület, és ott található a világ legjobb termőföldjeinek jelentős része.

A Portfolio a legnagyobb online zenei szolgáltatókat szedte össze. Mint kiderül két évvel az elindítása után immár 28 millió fős előfizetői körrel rendelkezik az Apple Music, de ez még mindig csak a második helyre elegendő, hiszen a Spotify több mint 60 millió előfizetővel messze vezeti a (fizetős) világrangsort. A harmadik helyen az Amazon Music található, 16 millió előfizetővel.

A napi.hu arról ír, évek óta téma az Európai Unióban, hogy töredékére kell csökkenteni a közlekedési balesetben elhunytak számát. Ennek érdekében felmerült, hogy egyre több lakott övezetben csökkentsék 30 kilométeres óránkénti tempóra a megengedett legnagyobb sebességet. A magyarországi tervről részletek az InfoRádió Üzleti Reggeli című műsorában kilenc óra után.

A Magyar Idők arról ír, a hatóságok és az MNB közösen lépnek fel a virtuális fizetőeszközök ellen, ugyanis súlyos károkat okozhatnak Magyarországon a kriptovaluták. Az államoktól és pénzintézetektől független virtuális valuták felhasználásának veszélyeire figyelmeztet a pénzügyi felügyelet. Több virtuális fizetőeszközt is felhasználtak már fehérgalléros bűnözők például a piramisjátékokban való tőkegyűjtésre.

