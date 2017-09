Török Gábor: komoly fokozatba kapcsolt az MSZP-s fúrógép

A korábbi években megszokott kampányra számít Török Gábor, ugyanolyan erősre és élesre - mondta a politikai elemző az ATV műsorában. Szerinte továbbra is az a kérdés, hogy ki kormányozhatja tovább az országot.

"Elemzői konszenzus van arról, hogy a választás nem tét nélküli, a többség talán velem együtt azt gondolja, hogy

nagyon nehezen elképzelhető, hogy ne a Fidesz nyerje meg a választást,

de a győzelem mértéke nem lényegtelen: meglesz-e az abszolút többsége, vagy minősített kétharmados többsége lesz, és ez az utolsó pillanatig kérdéses lehet" - mondta Török Gábor, hozzátéve, hogy ez alapvetően az egyéni választókerületekben dől majd el.

Azt is elárulta, hogy van egy fogadása Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Csoport vezetőjével, aki szerint 110 felett lesz a Fidesz mandátumainak a száma, Török szerint 95 és 110 között lehet majd. Az elemző úgy látja, elképzelhető olyan szituáció, hogy nem lesz meg az abszolút többség, mert bizonytalanságot jelent a kormánnyal elégedett és elégedetlen választók aránya, és az is, hogy

2014 óta megváltozott a pártrendszer,

akkor nem volt átjárás az MSZP és a Jobbik szavazótábora között, most a Jobbik átalakulása miatt már nem ilyen éles a szembenállás, és ez kétesélyessé teszi a választókerületeket.

Nagy kérdés Török szerint, hogy mit tenne a Fidesz, ha nincs többsége. Úgy látja, három eset lehetséges: koalícióra léphet valamelyik párttal, ez izgalmas lenne bármilyen párosításban, de egyiket sem tudja elképzelni, átcsábíthat néhány képviselőt, erre volt már példa, ha csak 2-3 mandátumra van szükség, de a legvalószínűbb egy újabb választás.

Az ellenzéki oldalon az LMP szerinte valamelyest elmozdult a baloldali szavazótábor felé, kevésbé a középenállás a jellemző, és szerinte ebben lehet fantázia, de sok mindentől függ. Török Gábor szerint

nagy kérdés, hogy mi lesz a Botka-projekttel.

Ha már a választások előtt elbukik, akár Botka László lép vissza, akár a párt hátrál ki mögüle, az sokat hozhat másoknak, akár Szél Bernadettnek, akár Karácsony Gergelynek vagy akár a Jobbiknak.

"Szocialista képviselőktől származó információim szerint ez létező elképzelés,

működik a fúrógép, mindig is működött, és amikor nincs siker, akkor különösen komoly fokozatba kapcsol"

- mondta Török, és szerint Botka nélkül szélesebb is lehet a baloldali összefogás, de most valószínűbbnek lát egy MSZP-Párbeszéd-együttműködés a Botka-Karácsony párossal, amely még hozhat olyat fordulatot is, hogy ha Botka visszalép, akkor Karácsony áll az élére.

"Az ellenzék választási esélyeit jelentősen növelné, ha lenne közös választási lista, ha egységes ellenzék lenne, de ilyen nem lesz. A lényeges kérdés azonban, hogy a külön indulás mellett az egyéni választókerületekben az ellenzék létre tud-e hozni valamilyen együttműködést. Ez a választás veszélye a Fidesznek, és ez az ellenzék esélye" - mondta Török Gábor. Szerinte a centrális erőtér abban a formában, ahogy azt Orbán Viktor 2009-ben Kötcsén felvezette, és 2010-ben és 2014-ben működött, ma nem áll. Ez hozhat a Fidesznek kedvezőbb helyzetet is, ha a Jobbik összeomlik, de lehet rosszabb is, ha a baloldal és a Jobbik között összejön valamilyen szavazói mozgás.

Ezen áll vagy bukik szerinte a választás végeredménye.

"Annak sem értelme, sem realitása, hogy a baloldali pártok és a Jobbik összefogjanak, de nyilvánvalóan látszik, hogy a szavazói szintű átjárás elindult" - véli az elemző.

