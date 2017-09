Brutális összeget kell fizetni, és minden ötödik magyar érintett

Csaknem negyvenmilliárd forintot költenek az allergiások évente a tüneteik enyhítésére. Legalább kétmillió ember parlagfű-allergiás Magyarországon, de egyelőre eredménytelen a harc a parlagfű ellen – mondta a Világgazdaságnak Kelen Andrásné, a ParlagfűPollen No Egyesület (PPNE) elnöke. Szerinte ha minden olyan földtulajdonost megbüntetnének, akinek parlagfűvel szennyezett a földterülete,

akár 10 milliárd forintra is rúghatna a bírságok összege.

Becslések szerint mintegy ötmillió hektár területen van parlagfű, ebből 700 ezer hektár erősen fertőzöttnek számít.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közölte, hogy eddig nyolc megyében zajlott le a parlagfüves területek légi felvételezése. A beérkezett adatok szerint a legnagyobb parlagfűvel fertőzött területet Somogyegresen találták, 42 hektár nagyságú volt. 2017-ben külterületen a földhivatalok eddig 2170 esetben, összesen 3829 hektár nagyságú parlagfűvel fertőzött területet derítettek fel, 467 esetben 670 hektár nagyságú parlagfűvel szennyezett terület miatt

21,8 millió forint bírságot szabtak ki a hatóságok.

Belterületi parlagfű-szennyezettségért kilenc esetben szabtak ki bírságot, 6,2 millió forint összegben.

Sehol a földön nincs annyi parlagfű, mint Magyarországon

– mondta Balogh Katalin, a Budai Allergiaközpont allergológusa. Már egy köbméter levegőben lévő 30 darab pollen is allergiás reakciót vált ki, hazánkban viszont az alacsony pollenkoncentrációjú területeken is legalább 400 pollen van a levegőben. Pécsett 800 pollent, Miskolcon és Nyíregyházán pedig ezer pollent is mérnek. A szakember azt mondta, évről évre nő a hozzá forduló parlagfű-allergiások száma.

