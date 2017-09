Könnyebben dolgozhatnak a nyugdíjasok

Mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldal egyetért abban, hogy a kormány könnyítsen a nyugdíjasok munkavállalási lehetőségein. A Magyar Idők úgy tudja, ezzel kapcsolatban több javaslat is a kormány asztalára került, így akár a munkahelyvédelmi akció kiszélesítése, akár az öregségi nyugdíj előtt ellátásban részesülőkre vonatkozó bérplafon eltörlése is szóba jöhet ősszel. Korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a nyugdíjas-szövetkezeti modell jó megoldás, ugyanakkor az idősek egyéni munkavállalásán is könnyíteni kell.