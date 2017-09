Mégis tudni, mennyire szennyezett a budapesti levegő

Augusztus 18-a óta nem elérhetőek a nyilvánosság számára a légszennyezést mérő állomások adatai, valószínűleg nem működnek az állomások. A Levegő Munkacsoport megpróbált utána járni, hogy miért van ez, az eddig példátlan hosszúságú és az egész fővárosra kiterjedő leállás.

„Érdeklődésünkre az Országos Meteorológiai Szolgálat azt mondta, a központnál van hiba, de arra, hogy mi, meddig tart és miért nem tájékoztatják erről a lakosságot, nem válaszoltak” - mondta Lukács Andrást a szervezet elnöke.

Lukács András felhívta a figyelmet több szempontból is aggályos, hogy a fővárosban nem mérik a levegőminőséget.

„Egyrészt ennek alapján lehet megállapítani, hogy szükség van-e valamilyen intézkedésre. Az Európai Bizottság már több éve elindított Magyarország ellen egy úgynevezett jogsértési eljárást, mert több helyen, Budapesten is, rendszeresen túllépi a légszennyezettség a megengedett mértéket, ezért nemzetközi szempontból is kellemetlen, hogy nem tudják az adatokat biztosítani. Azért is furcsa, mert nemrég, komoly svájci támogatással újították fel a teljes mérőhálózatot. Ráadásul vészhelyzet esetén ezen adatok alapján kell elrendelni a szmogriadó különböző fokozatait.”

Az InfoRádiót a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontja arról tájékoztatta, szakembereik folyamatosan elemzik a budapesti légszennyezettségi adatokat. Ugyanakkor elismerték, augusztus 18-án áramkimaradás történt az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat alközpontjában, ahol ennek következtében informatikai probléma lépett fel, amely megakadályozta, hogy az országos mérőhálózathoz eljussanak a mért adatok.

A szakemberek hangsúlyozzák,

mind a levegő monitorozása, mind az adatok elemzése folyamatos,

de az informatikai hibának a következtében nem érhetőek el a www.levegominoseg.hu weboldalon. A számítógépek javítása már megtörtént, jelenleg a rendszer tesztelése és az adatbázis telepítése történik. A hét második felében várhatóan a teljes helyreállítás befejeződik – írta közleményében a kormányhivatal.

