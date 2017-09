Metró lesz a HÉV?

A gödöllői HÉV-vonal felújítása során a megállókat áthelyezik, a síneket felújítják; az Örs vezér terén összekötik a 2-es metrót és a gödöllői vonalat, továbbá egy új szárnyvonal épül, amely eléri Rákoskeresztúrt – írja a Magyar Idők a Welovebudapest.com-ra hivatkozva.

Az uniós támogatással megvalósítandó projekt előkészítésére kiírt ötmilliárd forintos pályázatot a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. januárban nyerte el.

A BKK oldalán látható térkép szerint megszűnik a Nagyicce, a Sashalom, a Mátyásföld repülőtér és a Mátyásföld alsó megálló, helyüket a Körvasút, a Sashalom, Thököly út, Mátyásföld, Jókai utca és a Mátyásföld, Imre utca megállók veszik át, emellett az Örs vezér térhez közelebbi pontra helyezik át a Rákosfalva megállót. A HÉV

az Örs vezér tere és Mátyásföld között majdnem a teljes vonalon a föld alá kerülne.

A sínek és kapcsolódó létesítmények is megújulnak, P+R, B+R parkolók, akadálymentesített megállók, illetve külön szintű átjárók építésével számolnak. A megállók áthelyezése maga után vonja az ezekhez kapcsolódó többi tömegközlekedési eszköz – trolik, buszok – útvonalának átszervezését is, illetve a peronok fel- és átépítését is.

A tervezett járműpark szerelvényei hosszabb lesznek, mint a jelenlegi Alstom-szerelvények, és

alkalmasak lennének babakocsi- és kerékpárszállításra is.

A rákoskeresztúri szárnyvonallal kapcsolatban a tanulmány megerősíti azt a korábbi információt, miszerint az a Körvasútnál ágazna ki az akkorra már összekötött M2-es metró és a H8-as HÉV nyomvonalából - olvasható a Magyar Időkben.

