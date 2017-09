Nagy változás készül a Balatonnál

Már tart a táborhelyek felújításának előkészítése, és a fejlesztés még gyorsabb lehet, mert az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány - olvasható a közleményben.

A zánkai Erzsébet-táborban

megújul minden lakóépület,

új közösségi terek jönnek létre,

fejlesztik a sportcsarnokot,

a színháztermet,

az éttermet és a konyhát is,

Fonyódligeten pedig teljesen új, korszerű épületek létesülnek.

Kiemelték, hogy a munkálatok nem befolyásolják a táboroztatást, amelyet a jövőben is zökkenőmentesen folytat az alapítvány.

A fejlesztésekre idén egymilliárd, 2018-ban 8,5 milliárd, 2019-ben további 16,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Az összesen 26 milliárd forintos többletforrás egyrészt lehetővé teszi, hogy a színvonalas programok mellett 21. századi körülmények között táborozhassanak a gyerekek. Másrészt - folytatták - a pluszhelyek, a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárócsere a tavaszi és az őszi táborlehetőségek bővítését is segíti.

Olyan új közösségi terek létesülnek, amelyek időjárástól függetlenül is használhatóak lesznek. Az alapítvány tervezi a vízi sportolási lehetőségek bővítését is: olyan, oktatási célra is alkalmas területet alakítanának ki, ahol időjárási körülményektől függetlenül, egész nyáron biztonságosan űzhetők a vízi sportok.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!