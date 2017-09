Nem dobtuk a tojást

Bár az elmúlt hetekben nemcsak külföldi, hanem magyar tojásokban is talált tiltott rovarölő szert a hatóság, úgy tűnik, a magyar vásárlók bizalma továbbra is rendületlen. A Magyar Időknek nyilatkozó áruházláncok tapasztalatai azt mutatják, hogy az európai uniós tojásbotrány ellenére nem kerül kevesebb tojás a magyarok kosarába.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója szerint a magyar hatóság megfelelő gyorsasággal lépett fel az európai rovarölőszer-szennyezési ügyben, így a vásárlói bizalom sem sérült. A CBA boltjaiban ezért nem tapasztaltak visszaesést a forgalomban a tojásbotrány kirobbanását követően, hozzátéve, hogy ugyanakkor az elmúlt hetekben láthatóan javult a vásárlói tudatosság, egyre többen nézik meg, hogy mit tesznek a kosarukba.

A Spar Magyarország sajtóosztálya is azt jelezte: a korábban megszokottnál többen nézik meg a tojásokon található jelölést, az értelmezéssel kapcsolatban pedig elvétve kérnek segítséget az áruházlánc alkalmazottaitól. Bizonytalanság nincs a fogyasztók körében, a forgalomban nem volt változás az elmúlt időszakban. Ugyanakkor jelezték: a tojást továbbra is folyamatos ellenőrzés mellett veszik át, a termékek nyomon követhetősége minden esetben biztosított.

Hasonlóan nagy hangsúlyt fektetnek a beszállítók és a termékeik ellenőrzésére a két hazai diszkontláncnál is. Az Aldi sajtóosztályától a Magyar Idők megtudta: a 125 magyarországi üzletben kizárólag hazai forrásból származó tojás kapható, ahogyan a Lidlben is magyar tojást vásárolhatnak a fogyasztók. Jelezték: a beszállítókkal szemben eddig és ezután is kompromisszumokat nem ismerő, magas elvárásokat támasztanak, ami a fogyasztói bizalomhoz is hozzájárulhat. A vásárlók ugyanis az elmúlt hetek tapasztalatai szerint sem vesznek kevesebb tojást, mint korábban - írja a Magyar Idők.

