Ezt gondolja az ellenzék a legújabb nemzeti konzultációról

Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje arra szólította fel a kormányt, hogy igazi kérdésekről, például az egészségügy helyzetéről szóljon a nemzeti konzultáció. A szocialista politikus közleményében azt írta, hogy a Fidesznek további félelemkeltés és összeesküvés-elméletek gyártása helyett inkább

Magyarország valódi gondjaival kellene végre foglalkoznia.

Hasonló állásponton volt Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője is, aki úgy látta, hogy az egészségügy és az oktatás problémái mellett az elvándorlás jelenleg a magyar családok legsúlyosabb terhe.

"Valószínűleg a magyar családoknak ezek a legfontosabb kérdések, a Fidesz számára a Soros-terv, a menekültválság kerítésestül, konzultációstul, letelepedési kötvényestül pedig egy mocskos üzlet" - fejtette ki.

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője úgy vélte, hogy a kormány által indított nemzeti konzultációk olyannyira a Fidesz saját szavazóinak szólnak, hogy más nem is nagyon küldi vissza őket.

"Ezekkel csak egy probléma van: soha nem értelmes kérdésekről szólnak, és nem is az a céljuk, hogy valódi konzultációt folytasson a kormány a társadalommal, hanem az a cél vezeti a Fideszt, hogy mozgósítsa és izgalmi állapotban tartsa a saját szavazótáborát" emelte ki.

Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője szerint a vizes vb miatt leszedett Soros-plakátok után

a kormánypártok folytatják a hangulatkeltést.

"Erre újabb közpénzmilliárdokat fognak elnölteni Habony és Vajna propagandamédiájában, és úgy tűnik, hogy továbbra is egy egyetlen egy szóból álló kampányt látunk a Fidesztől. Már 2014-ben is az volt a választási ígéretük, hogy folytatjuk, most ezt a szót cserélték eg ymásik szóra, ez az, hogy Soros" - hangsúlyozta

A Demokratikus Koalíció arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne ostoba kampányokra költse a magyarok pénzét, a Párbeszéd úgy látja, hogy a Fidesz "egy nem létező tervvel, a Soros-tervel" próbálja félelemben tartani és gyűlöletre hangolni az embereket, az Együtt szerint pedig „a Kubatov-listát bővíti az újabb hazug konzultációval a Fidesz”.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!