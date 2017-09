Nagy-Britanniában kritikus szintre emelték a terrorkészültség szintjét a londoni merénylet után - nap hírei

Továbbra is szükségesnek tartja a magyar határ védelmében két éve hozott intézkedéseket a kormányszóvivő. A szocialista Szanyi Tibor szerint a jövő tavaszi választásra összeállhat a kormányváltó többségi akarat.

Nagy-Britanniában a legmagasabb, kritikus szintre emelték a terrorkészültség szintjét a hatóságok. Theresa May miniszterelnök közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a londoni metróban péntek reggel elkövetett terrorcselekményt rövid időn belül újabb támadás követheti. A robbantásban 22 ember sebesült meg könnyebben. A magyar külügyi szolgálatnak nincs tudomása magyar érintettről.

Továbbra is szükség van a magyar határ védelmében két éve hozott intézkedésekre – jelentette ki Röszkén Kovács Zoltán kormányszóvivő. Molnár Zsolt, a parlament Nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke hangsúlyozta: semmi nem indokolja, hogy a kormány az egész országra fenntartsa a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet.

A Fidesz-KDNP-frakció arra kérte a kormányt, hogy teremtsen további lehetőségeket a nőknek a nem hagyományos foglalkoztatási formák igénybevételére. Kósa Lajos a képviselőcsoportok velencei ülésén példaként az otthoni munkavégzést, a részmunkaidőt, a munkaerő-kölcsönzést említette.

Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint a jövő tavaszi parlamenti választásra összeállhat az a többségi akarat, amely le tudja váltani a jelenlegi kormányt. Szanyi Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában kijelentette: a kabinet kommunikációjával szemben egyre többen élnek az országban egyre rosszabb körülmények között, emellett sok magyar külföldön próbál boldogulni. A szocialista politikus kizártnak nevezett bármiféle együttműködést a Jobbikkal.

Gyurcsány Ferenc csak akkor indulna el egyéniben is a jövő évi választáson, ha az országos listán is szerepelne. Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke a párt belső szavazásának végeredményét ismertetve elmondta: a DK tagjai támogatják, hogy a szervezet ne kössön megállapodást más pártokkal közös választási listáról, ha azon nem szerepelhet Gyurcsány Ferenc. A szavazók azzal is egyetértettek, hogy a baloldali ellenzéki pártok mind a 106 egyéni körzetben egy közös jelöltet indítsanak.

A devizahitelesek problémájának megoldása érdekében vitanapot kezdeményez a Lehet Más a Politika Szabó Tímeával, a Párbeszéd Magyarországért társelnökével közösen. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje elmondta: a vitanapon egy javaslatcsomagot is bemutatnának a devizahitelesek helyzetének megoldására.

A magyarok több mint fele ugyanazon a településen lakik, ahol született. A lakóhely állandósága inkább a községek lakóira jellemző, mint a városiakra - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal tavaly ősszel végzett kis népszámlálásának adataiból. A mikrocenzus eredményei szerint az idősek aránya tovább nőtt a társadalomban, miközben a 2011-es népszámlálás óta a gyermekek száma 26 ezerrel csökkent.

Ukrajna kikéri az Európa Tanács véleményét a nagy felháborodást kiváltó új oktatási törvényről. Az ukrán oktatási miniszter azután beszélt erről, hogy a külügyi és az oktatási tárca tisztségviselői tájékoztatást adtak a jogszabályról európai uniós országok, köztük Magyarország kijevi nagykövetének.

Az európai politikai pártok finanszírozásának átláthatóbbá tételét javasolja az Európai Bizottság - közölte Frans Timmermans, a testület alelnöke. A nemzeti pártoknak egyebek mellett előírnák, hogy a honlapjukon egyértelműen tüntessék fel annak az európai pártnak a logóját és politikai programját, amelynek tagjai.

Eddig 15 tojáspiaci cég kapta meg a fipronilmentes minősítést a hatóságtól. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal olyan vállalatoknak állítja ki a vizsgálati jegyzőkönyvet, amelyek nyilatkoztak arról, hogy nem használnak az európai tojásszennyezéseket okozó vegyianyagot tartalmazó rovarirtó szereket, illetve alapanyagokat.

Átlagos mennyiségű és kiemelkedő minőségű bortermés várható az idei szezonban. A kiemelt borászati feladatokért felelős miniszteri biztos elmondta: az idei seprős újbor mennyisége nem haladja meg 3 millió hektolitert. Kiss Eliza hozzátette: a tavaszi fagy, majd a jégkár és az aszály a szőlőtermés mennyiségét befolyásolta, a minőségét azonban nem.

Veszélybe kerülhet a karácsonyi szezon a kereskedelemben a munkaerőhiány miatt - mondta az InfoRádiónak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára úgy reagált, hogy évek óta legalább 6 ezer munkavállaló hiányzik a kereskedelemben, ez azonban kezelhető.

20 évig tartó missziója után megsemmisült a Cassini űrszonda. Az amerikai és az európai űrügynökség közös eszköze a Szaturnusz légkörében fejezte be küldetését, meteorként felizzott és darabjaira hullott.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!