Délnyugat felől több centis jeget hozott magával a szupercella, mely Pécs városán is átszaladt. Ezt követően újabb cellák is beléptek Magyarországra.

Barcsnál egy szupercella lépett be az országba, mely kelet-északkelet felé haladt. Ezt követően délnyugaton újabb szupercellák léptek be az országba, melyek rengeteg villámot is szórtak - írja az Időkép.

Az Időkép fotója Pécsről

Pécs sem úszta meg, felhőszakadással érte a várost az első szupercella.

Királyegyházán két centis jég is esett.

