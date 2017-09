Holnap megszavazhatja a parlament a korrupcióügyi változtatásokat - a nap hírei

Akár már kedden megszavazhatja az Országgyűlés, hogy a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje 12 évre nőjön, a Fidesz ugyanis támogatta az erről szóló ellenzéki kezdeményezést. Kósa Lajos, a kormánypárt leköszönő frakcióvezetője bejelentette: kezdeményezi, hogy az előterjesztésről a házszabálytól eltérve döntsenek. Korábban ellenzéki pártok, Vágó Gábor, volt LMP-s képviselő kezdeményezésére aláírásgyűjtésbe kezdtek azért, hogy a kérdésben népszavazást lehessen kiírni.

A munkaalapú gazdaság kialakítását és a brüsszeli kényszerbetelepítések elleni küzdelmet emelte ki a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó felszólalásában. Orbán Viktor megerősítette, hogy nemzeti konzultációt indítanak az úgynevezett Soros-tervről.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke úgy reagált: a kormánypártok az elmúlt hét évben leszállópályára állították az országot. Tóth Bertalan az MSZP frakcióvezetője szerint az embereket foglalkoztató valódi kérdésekről kellene szólnia a nemzeti konzultációnak. Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője kiemelte: a jövő évi választás arról szól majd, hogy Magyarország le tudja-e rázni az elmúlt harminc év politikáját. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője pedig a kettős felelősséget, a védekezést és a segítségnyújtást vetette fel a migrációval összefüggésben. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint Európának a maga kezébe kell vennie a sorsát.

Az unió határvédelmi ügynöksége szerint jelentősen csökkent az unióra nehezedő migrációs nyomás az év első 8 hónapjában. A Frontex augusztusban mintegy 12 ezer 200 illegális határátlépést észlelt az unió külső határait érintő 4 fő migrációs útvonalon. Az Olaszországba érkező bevándorlók száma mintegy kétharmaddal csökkent az előző hónaphoz képest, azonban Spanyolországban továbbra is jelentős a migrációs nyomás.

A lombik-program támogatását nem csökkentik, hanem növelni is fogják - erősítette meg a családügyi államtitkár. Novák Katalin az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy már meg is jelent az arról szóló döntés, hogy miként növelik a beavatkozások számát és a gyógyszerek támogatását. Hangsúlyozta, hogy igyekeznek megtenni mindent azért is, hogy a várakozási idő is a lehető legrövidebb legyen. Azt is fontosnak nevezte, hogy a párok kapjanak tájékoztatást az alternatív módszerekről is.

Budapestet is érintik a Ryanair járattörlései. A fapados légitársaság honlapján nyilvánosságra hozta, hogy pontosan mely járatait fogja törölni október végéig. London Stansted illetve Brüsszel Charleroi és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között közlekedő járatok nem indul majd el. A teljes lista elérhető a légitársaság honlapján. Az utasokat e-mailben kapnak majd értesítést, hogy kérhetnek-e ingyenes átfoglalást vagy visszatérítést. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a légitársaság egyéb károkat, például az autóbérlés vagy szállásfoglalás költségeit nem köteles megtéríteni.

Határon átnyúló, közös kerékpáros turisztikai hálózatot alakít ki Szlovénia és Magyarország uniós támogatásból. A tervek szerint a következő három évben 344 kilométernyi kerékpárutat jelölnek ki, Lendva és Rédics között pedig egy kerékpáros határátlépési pontot is létesítenek.

Magyarországra is kerülhetett abból a Németországban gyártott nugát szelet típusból, amelyben egy vásárló üvegdarabot talált. A bio, vegán, ropogós rizses nugát szeletet a Rossmann drogériákban lehetett kapni. A terméket már levették a polcokról, a már megvásároltakat pedig blokk nélkül is visszaveszik.

Javítaná az emlőrákos betegek életkilátásait egy új, magyar kutatók által alkalmazott terápia. A kezeléssel azt szeretnék elérni, hogy a gyógyszerekkel szemben ne alakuljon ki ellenállás a daganatokban - közölte a Magyar Tudományos Akadémia. Szakács Gergely, az Természettudományi Kutatóközpont kutatója és az eddigi eredményeket biztatónak tartják és úgy vélik, mindez pozitív hatással lehet az emlőrákkal kezelt nők életkilátásaira.

Újabb hurrikán tombol a karibi térségben, a Maria már hármas fokozatúra erősödött. A viharzóna jelenleg Martinique-től keletre jár, és óránként 195 kilométeres széllel pusztít. Barbados szigetének egyes lakóövezeteit már elárasztotta a vasárnap óta szakadó eső. Puerto Rico a Mariára készülve ismét megnyitotta az óvóhelyeket, illetve elővigyázatosságból leszereltette a darukat az építkezéseken.

