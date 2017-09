Gulyás Gergely: szünet már nem lesz

Fontos, hogy a kormánytagok időről időre részletesen tájékoztassák a frakciót, és a 7,5 év munkájáról, haladásáról is adjanak áttekintést - fejtette ki az InfoRádiónak Gulyás Gergely, a Fidesz leendő frakcióvezetője, a párt alelnöke.

Ez volt az utolsó hosszabb frakcióülés a választások előtt - januárban lesz még egy egynapos -, ezért a mostani találkozó számvetésre is alkalmat adott a 2010 óta elért kormányzati teljesítményről - mondta a politikus.

"Van egy aktuális kérdés is, a bevándorlás kérdése, ahol a kvótaítélet ha nem is váratlanul, de új helyzetet idézett elő, erre is valamilyen választ kellett adnia a frakciónak" - emelte ki Gulyás Gergely.

A parlamenti frakció, főleg a kormánypárti frakció tagjaitól természetesen elvárható, hogy képben legyen, de a kormányzati munka elég széleskörű - mondta a párt alelnöke arra a kérdésre, hogy mi szükség van a frakciónak való külön beszámolókra.

"A legfontosabb tárcák máskor is szoktak tájékoztatást adni a kihelyezett frakcióüléseken, itt ráadásul mivel majdnem 8 év telt el a kormányzás kezdete óta, hosszú időszak eredményeiről számoltak be a tárcák".

Arról is beszélt Gulyás Gergely, hogy szeretnék az országgyűlés ülését december 15-tel befejezni, ha ez így történik, akkor addig dolgozik a frakció. A kampány jogi értelemben így csak 50 nap, de politikai értelemben már most is tart a választási kampány, ezért szünet már nem lesz, legfeljebb a törvényalkotásban.

