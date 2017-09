Meggyalázzák a sírokat a katolikus temetőben - pusztítás Hódmezővásárhelyen

Borzasztó érzés, amikor meglátom, hogy már csak a csonkja, a szára maradt az előző napi virágcsokornak – mondta elkeseredetten a vásárhelyi katolikus temetőben Varga Istvánné az őzek pusztításáról. Huszonegy évesen elhunyt fia sírját gondozza. – Mindennap itt vagyok. Már csak azt adhatom neki, hogy szép legyen a sírja – tette még hozzá a delmagyar.hu cikkében.

Az őzek garázdálkodása rendszeres. Erre most Vígh Jánosné Margitka hívta fel a figyelmünket, ő férje nyughelyét látogatja, és ha csak teheti, friss virágot helyez el rajta.

– Nem sokáig marad meg, és már a kardvirágra is rászoktak, eddig azt nem ették.

Nem félnek az embertől, megszokták a közelségünket. Nemegyszer dübörgésre lettem figyelmes, és amikor hátranéztem, láttam, hogy őzek gázolnak keresztül. Mindent felborítanak, olykor összetörnek, temetés után a koszorúból is kieszik a virágot. Meggyalázzák a sírokat – jelentette ki.

Nagy Lászlóné Valéria azt említette, sírógörcsöt kap, amikor meglátja, mi maradt a csokrokból. – Többen az őzek miatt már csak selyemvirágot tesznek a sírra. Akkor jönnek a tolvajok – toldotta meg.

Ismerjük a problémát, a sírkert látogatói rendszeresen elmondják – közölte Korsós Attila, a katolikus temető gondnoka. –

Vadásszal is konzultáltunk, azt mondta, kilőni nem lehet az egyedeket, mert a temető lakott területen van.

Olyan ötletet is kaptunk, hogy tegyünk ki bizonyos közönként emberi hajat, ez a szag távol tartja őket. Ebben nem hiszek, pár méterre tőlem is állt már őz. Egyébként nekik ez nem temető, hanem a természet része – mondta a csősz. A patások a Jókai utcáig is elmerészkednek, egyiküket el is gázolta egy autó.

