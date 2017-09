Nőtt a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje - a nap hírei

Egységesen 12 évre nő a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje - döntött a parlament. Staudt Gábor, a Jobbik frakcióvezető-helyettese korábban azt mondta: a javaslat arra a népszavazási kezdeményezésre reagál, amelyet Vágó Gábor volt LMP-s országgyűlési képviselő nyújtott be. Az aláírásgyűjtés vasárnap indult el, mellé állt az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, az Együtt és a Momentum Mozgalom.

Elítélte az ukrán oktatási törvényt az Országgyűlés. A határozat megállapítja, hogy a jogszabály korlátozza a kárpátaljai magyarság anyanyelv-használati jogait, ellentétes az uniós normákkal és még Ukrajna alkotmányát is sérti. A képviselők a demokrácia és a jogállamiság közös európai értékeinek betartására szólították fel a kijevi vezetőket. Az ukrán házelnök közben aláírta az új oktatási törvényt és elküldte azt az államfőnek.

Nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, de tovább lazított a monetáris kondíciókon. A testület az egynapos jegybanki betét kamatát mínusz 15 század százalékra csökkentette. Emellett mérsékelte a következő két évre szóló inflációs előrejelzést. Eszerint az idei 2,4 százalék után jövőre 2,5, két év múlva pedig 2,9 százalékos pénzromlásra számít a jegybank. A GDP-előrejelzésnél továbbra is azzal számol, hogy a bruttó nemzeti össztermék az idén 3,6 százalékkal nő.

Kamatmentes lesz a Diákhitel-2, és nő a Diákhitel-1 összege – jelentette be a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin közölte: a döntés októberben lép életbe és mindenkire vonatkozik, azaz a folyósítási vagy törlesztési fázisban lévő, illetve a jövőben felvett hitelekre is. A szabad felhasználású Diákhitel-1 esetében az eddigi havi legfeljebb 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelik a felvehető összeget, a kamat továbbra is 2,3 százalék marad.

A Fidesz alelnöke szerint a választás két kérdése az, hogy folytatódhat-e az az építkezés, amit az ország megtapasztalt, és az ország saját védelmét képes lesz-e szavatolni. Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában úgy vélte: a jelenlegi baloldal a teljes tagadásra épít. A nagyobbik kormánypárt megválasztott frakcióvezetője a Jobbiknál pedig alapvető hitelességi problémákat lát.

Összesen 14 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a sürgősségi és baleseti gyermekellátásban az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán azt mondta: a korszerűsítésekkel létrejön a gyermeksürgősségi és a gyermek-traumatológia, rövidülnek a betegutak, de lesz épületfejlesztés és műszerbeszerzés is. Hozzátette: a programba a győri, a debreceni, a miskolci, a szegedi és a pécsi - gyermekgyógyászati központ is bekapcsolódik.

A nemzetbiztonsági és belügyi vezetőktől, miniszterektől, a Nemzeti Bank és az adóhivatal vezetőitől várja a 2012-es azeri kiadatással kapcsolatos kérdések tisztázását a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke. Molnár Zsolt utalt rá, hogy az ügynek vannak a nemzetbiztonsági szolgálatokon túlmutató szálai is, mert a hírek szerint hét-, illetve kilencmillió dollár érkezhetett Azerbajdzsánból egy MNB-s számlára.

Az idén több mint 200 magyarországi település vesz részt a 16. Európai Mobilitási Héten - jelentette be Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Violeta Bulc közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos pedig elmondta: a közlekedés okozza a széndioxid-kibocsátás 24 százalékát Európában. Munkanaponként mintegy 1 milliárd euró veszteséget okoznak a dugók a kontinensen.

Elfogadta a magyar kormány fellebbezését az Emberi Jogok Európai Bírósága a két bangladesi menedékkérő ügyében. A testület elsőfokon hozott ítélete szerint 2015 őszen a röszkei tranzitzónában jogellenesen tartották fogva, majd küldték vissza Szerbiába a migránsokat. Az elsőfokon hozott ítélet értelmében Magyarországnak fejenként mintegy 5,8 millió forint kártérítést és perköltséget kellene fizetnie a felpereseknek.

Továbbra is a politikai megoldást sürgette Észak-Korea ügyében az ENSZ főtitkára a világszervezet közgyűlésének ülésén, az amerikai elnök azonban kész lenne a katonai fellépésre. António Guterres főtitkár úgy fogalmazott: nem szabad vakon háborúba rohanni Phenjannal, a nukleáris konfliktus nem elvont veszély. Donald Trump ugyanakkor a teljes megsemmisüléssel fenyegette meg Észak-Koreát, ha az Egyesült Államoknak meg kell magát védenie az esetleges phenjani támadások ellen.

