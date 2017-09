Óriási átalakulás a hazai pálinkapiacon

Több mint nyolcmillió liter ötvenfokos pálinkát főzettek tavaly a gazdák és a gyümölcstermesztők az ország szeszfőzdéiben. Bár az utóbbi időkben majdnem hatszáz főzde várta az érdeklődőket, mégis egyre többen döntenek úgy, hogy maguk készítik el az italt. Az elmúlt két és fél évben húszezer otthoni üstöt jelentettek be a vállalkozó szellemű polgárok az önkormányzatoknál - írta a Magyar Idők.

Nem szenvednek hiányt pálinkából a fogyasztók, mostanában esztendőnként több millió liter párlatot állítanak vagy állíttatnak elő a hazai gyümölcstermesztők. Van, aki hivatásos szeszfőzőhöz viszi el a cefrét, mások inkább otthon készítik el a tömény italt.

A Magyar Idők a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól megtudta, az elmúlt években 500-600 volt a bérfőzdék száma, a nyár végén nagyjából 570 működött az országban. Az egységek tavaly több mint 8,2 millió liter, ötvenfokos pálinkának megfelelő mennyiségű párlatot főztek a hozzájuk forduló személyek cefréjéből. Idén fél év alatt 1,2 millió liter italt adtak ki a főzdék, az utóbbi, időszakos mennyiségből azonban hosszabb távú következtetést nem érdemes levonni. Mivel a pálinkafőzés dandárja minden évben az őszi időszakra esik, az éves érték a félévinek bizonyára most is a többszöröse lesz majd.

"A szeszfőzdék forgalmát sok tényező befolyásolhatja, az egyik legfontosabb természetesen a gyümölcsfák hozama" – nyilatkozta a Magyar Időknek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik szeszfőzdéjének tulajdonosa. A vállalkozó elmondta: idén a környéken elfagyott a szilva nagy része, ahogy almából sincs sok. Utóbbi gyümölcsnek ráadásul igencsak felment az ára, már a léalmáért is jól fizetnek, így a többség aligha pálinkát készít az almájából.

"A főzdék forgalmát erősen befolyásolja a fizetőképes kereslet nagysága is" – tette hozzá a tulajdonos, majd arról beszélt: volt idő, amikor adómentesen lehetett főzetni bizonyos mennyiséget, de az utóbbi években újra kell szeszadót fizetni. Jelenleg a közteherrel együtt 1600 forint körül mozog egy liter pálinka kifőzésének ára, ez az összeg pedig egyeseknek már sok lehet.

Talán ez is lehet a magyarázata annak, hogy egyre többen döntenek úgy:

inkább otthon, maguk állítják elő a párlatot.

Egy ideje a polgároknak be kell jelenteniük, ha főzőberendezést vásárolnak, a folyamat alakulása így könnyen nyomon követhető. Az adóhatóság önkormányzati adatokat tartalmazó kimutatása szerint idén hat hónap alatt csaknem 1100 készülékről érkezett jelzés a helyhatóságokhoz, ezzel az elmúlt két és fél évben megközelítőleg húszezer üstöt regisztráltak az országban. Pest, Fejér és Baranya megyében például jócskán túllépi az országos átlagot a helyi bejelentések száma.

"2016 januárja óta úgynevezett párlatadójegyet kell vásárolniuk azoknak, akik otthon szeretnének pálinkát főzni" – mondta a Magyar Időknek az adóhivatal jövedéki ügyekkel foglalkozó szóvivője. Az egy liter előállítását lehetővé tevő jegyért hétszáz forintot kell fizetni. Az idei első fél évben a főzni vágyók majdnem harmincháromezer jegyet váltottak ki, ami után a közkasszába nagyjából 23 millió forint folyhatott be. Tavaly 106 ezer jegy talált gazdára, az állami bevétel pedig 75 millió forint körül mozoghatott. "A jegyet a párlat előállítása előtt kell beszerezni" – hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Leopold Róbert kitért arra is, hogy immár nem a NAV, hanem az önkormányzatok ellenőrzik az otthoni pálinkafőzés szabályainak betartását.

"Az ugyanakkor továbbra is az állami adóhatóság feladata, hogy megakadályozza olyan párlatok kereskedelmi forgalomba kerülését, amelyeket otthon készítettek" – mondta a szóvivő, majd aláhúzta: a házi főzésű pálinka csak saját fogyasztásra szolgálhat. A pénzügyőrök emiatt a piacokon és a vendéglátóhelyeken is rendszeresen razziáznak, de figyelemmel kísérik az újságokban vagy az interneten megjelenő hirdetéseket is - írta meg a Magyar Idők.

