Részegen vezettek a magyar fiatalok - ez lett a vége

Egy budapesti tréningen megtudták a srácok, milyen részegen vezetni. Elkészült egy-két sms is vezetés közben. Borzalmas volt a kettős látás, és a mobilhasználat egyaránt, de senki nem bánta meg.

Remek tréninggel járja a világot a Ford, erre érdemes költeni a központ euróit és dollárjait. A 18 és 26 év közötti fiatalok között a vezető halálozási ok a járművezetés – ebből a szomorú tényből született 2003-ban még az Egyesült Államokban a márka Driving Skills for Life nevű programja, amely megismerteti a jelentkező fiatalokat az ittas, drogos vezetés veszélyei mellett a helyes vészfékezéssel, a megcsúszó hátsó kerekek mellett a jármű kontrollálásával, de még egy Mustang is várja a hátsókerék-hajtás iránt érdeklődőket - írja a vezess.hu.

Másfél évtizede a világ minden sarkába elviszi programját a Ford, idén első alkalommal jött el Magyarországra az autógyártó csapata. Kibérelték az egyik fővárosi bevásárlóközpont melletti parkolót, több száz bójával kialakítottak néhány pályát, felhúztak féltucat sátrat, és instruktorok irányítása mellett beültették a fiatalokat a nyúzásra váró szegény Fiestákba.

A "részeges" szemüvegben csupán annyi volt a feladat – és ez jóval egyszerűbb egy személyautó forgalomban való vezetésénél – hogy egyenesen előre kellett rúgni a labdát. Alig páran találták el a bogyót. Amikor sikerült, repült mindenfelé... Fotó: vezess.hu

A provokatívnak szánt nyitókérdés a friss jogsisok felé így hangzott: „A fiúk vagy a lányok halnak meg többen a huszonévesek közül közlekedési balesetben?”

81 százalékban fiúk – így a helyes válasz, majd az instruktorok vezetője újabb gyomrost vitt be az uraknak. Tapasztalatai szerint a mellette különböző gyakorlatokat végzők közül rendre a lányok az ügyesebbek. Koncentráltabbak, óvatosabbak, kevésbé jellemző rájuk az ész nélkül belevágni mentalitás.

Miután ezt megemésztették a srácok, lehetett választani programot, több nagy részre oszlott a placc. A legközelebbi hozzátartozónk elérhetősége, vércsoportunk megadása, és az autóból sérülteket kivágó team készenlétbe helyezése után a megjelentek négy csoportra oszlottak.

Az ittasságot és bódultságot speciális szemüveggel és a testre erősített súlyokkal imitálták. Így felszerelve természetesen nem autót vezettek a fiatalok, hanem labdát kellett célba rúgni.

