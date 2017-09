A keresetek 12,6 százalékkal nőttek az év első hét hónapjában - a nap hírei

A keresetek 12,6 százalékkal nőttek az év első hét hónapjában, a nemzetgazdasági miniszter további növekedésre számít. Rutinlátogatásnak nevezte az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságának vezetője a testület magyarországi vizitjét. A főpolgármester szerint nincs elegendő pénz és hely arra, hogy a felújítással egy időben klimatizálják is a 3-as metró szerelvényeit.

Az év első hét hónapjában 12,6 százalékkal nőttek a keresetek - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az átlagos nettó bér családi kedvezmény nélkül 193.100 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 200.900 forintra becsülhető. A nemzetgazdasági miniszter a keresetek további növekedésére számít. Varga Mihály a KSH adataira reagálva azt mondta, hogy a növekedés kétharmada a kormányzati intézkedéseknek tudható be, emellett a gazdaság növekedése is a reálbér-növekedést erősíti.

Rutinlátogatásnak nevezte az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságának vezetője a testület magyarországi vizitjét. Ingerborg Grässle sajtótájékoztatóján azt mondta: a 4-es metró meggyőző volt, de részletes jelentés csak az év végére készül a projektről. A felcsúti kisvasutat a nagy médiavisszhang miatt látogatta meg a delegáció, vezetőjük hangsúlyozta, nem feladatuk minősíteni a beruházási döntéseket, az ellenőrző szakbizottság csak a támogatások felhasználásának jogszerűségét vizsgálja. Ingerborg Grässle gyümölcsözőnek nevezte a legfőbb ügyésszel folytatott tárgyalását, de szavai szerint sajnálja, hogy a magyar kormány nem támogatja az uniós ügyészség felállítását.

A Paks 2 beruházásnál minden szerződéses munka előkészítése és lefolytatása a nyilvánosság előtt fog zajlani, teljes összhangban az európai uniós követelményekkel - jelentette ki a Roszatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov a leendő ötös és hatos blokk helyszínén, Pakson beszélt. Süli János tárca nélküli miniszter a találkozón úgy fogalmazott: a Roszatom legmagasabb szintű vezetője jelenlétével is erősíti, hogy visszavonhatatlanul megkezdődik a munka.

A főpolgármester szerint nincs elegendő pénz és hely arra, hogy a felújítással egy időben klimatizálják is a 3-as metró szerelvényeit. Tarlós István közölte: a BKV vizsgálata megállapította, hogy csak a szerelvények jelentős szerkezeti átalakításával lehetne légkondicionálókat beépíteni, mivel azokat az alacsony alagút miatt nem lehetne elhelyezni a kocsik tetején. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felújított szerelvények hőkibocsátása alacsonyabb, szellőző berendezéseik viszont hatékonyabbak a korábbi vonatokénál, ami javítja az utasok komfortérzetét.

A köztársasági elnök úgy véli: előbb sújthatja vízválság a világot, mint az elhatalmasodó klímaváltozás. Áder János az ENSZ New York-i székházában rendezett konferencián a Világbank adatait idézve kijelentette: jelenleg több mint 2 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez, és 4 milliárd azoknak a száma, akiknek szennyvize nincs megfelelő módon kezelve. Hangsúlyozta: az ENSZ által meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél közül legalább 15 nem valósítható meg megfelelő vízgazdálkodás nélkül. Az államfő szerint világszerte 500 milliárd dollárnyi befektetésre lenne szükség évente a vízválság elhárítására.

Túl keveset tesz a nemzetközi közösség az új, hatékony antibiotikumok fejlesztéséért az Egészségügyi Világszervezet szerint. Jelenleg csak nagyon kevés kezelési lehetőség létezik a rezisztens kórokozókkal szemben - közölte a szervezet. A WHO igazgatója úgy fogalmazott, hogy a gyógyszereknek ellenálló kórokozók komolyan veszélyeztetik az orvostudomány előrehaladását. A WHO szerint 51 új antibiotikum közül, amelyet jelenleg fejlesztenek, csak nyolc jelent valóban új kezelési módot.

Mexikóban 3 napos nemzeti gyászt hirdetett az elnök az országot sújtó újabb földrengés áldozatainak emlékére. A 7,1-es erősségű földmozgás központja Puebla szövetségi államban volt, a fővárostól mintegy 120 kilométerre délkeletre, de a legtöbben, 94-en, mégis Mexikóvárosban haltak meg. A természeti katasztrófa összesen több mint 220 halálos áldozatot követelt. A fővárosban 40 épület, köztük egy iskola is összedőlt. A földrengés miatt részvétét fejezte ki a mexikói államfőnek Áder János köztársasági elnök és Kövér László az Országgyűlés elnöke is. A közép-amerikai országot legutóbb két hete sújtotta földrengés, amely a legnagyobb volt Mexikó elmúlt százéves történetében. Akkor 90-en haltak meg.

Lecsapott Puerto Ricóra a Maria hurrikán. Óránként 260 kilométeres sebességű széllel érte el a partokat a négyes kategóriájúra gyengült, de továbbra is rendkívül veszélyes vihar. A Maria előzőleg végigsöpört Dominika szigetén, ahol hét halálos áldozatot követelt, a Franciaországhoz tartozó Guadeloupe szigetén pedig ketten vesztették életüket a végigvonuló vihar pusztításai nyomán.

