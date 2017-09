Budapestre is lecsaphat a gigantikus zsírszörny

Egy monumentális, 130 tonnás, 200 méter hosszú hosszúságú, zsírból, vécépapírból, nedves törlőkendőkből és más csatornahulladékból álló massza dugította el a londoni csatornarendszert a brit főváros Whitechapel nevű, belvárosi negyedében. Ez az egyik legnagyobb zsírszörny, amit valaha találtak, és a szakemberek szerint szennyvízáradással fenyegeti a környéket.

"Budapesten sem sokkal jobbak a csatornahasználati szokások, mint Londonban,

ahol az óriási méretű zsírszörnyre akadtak a csatornában. Talán annyival jobb a helyzet nálunk, hogy nem várjuk meg, míg ennyi zsiradék összegyűlik és letapad, még akkor is, ha több mint hatezer kilométer hosszúságú a fővárosi csatornarendszer" - mondta az InfoRádiónak Bátori Marianna.

A Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai folyamatosan tisztítják a csatornákat, nemcsak akkor, ha dugulást tapasztalnak, de Budapesten is óriási gondot okoznak az ételmaradékok, mert az elhasznál étolaj, zsiradék amint leérkezik a lefolyókon keresztül, azonnal megdermed, és rákövül a csatorna falára. Ezzel szűkíti a cső átmérőjét, és ezen a lerakódáson további szennyeződések tudnak megtapadni, így végül nagy dugót okoz, és ha nincs megfelelően karbantartva, és akkor jön az elöntés.

"Mindent, ami a csövön lefér"

- mondta a szóvivő arra a kérdésre, hogy mi mindent szoktak találni a csatornában. A többségük véletlenül végzi a csatornában, a mobiltelefonokat például valószínűleg nem szándékosan dobják bele az emberek, hanem belesik a zsebükből. Nyílt napokon be is szokták mutatni, mi mindent találtak az FCSM munkatársai. Sokszor olyasmit is kiöntenek a lefolyón, amit tilos, például festékeket, vegyszereket.

"Az ételmaradékoktól sem ezen az úton tanácsos megszabadulni, mert nemcsak dugulást okoznak, hanem

táplálékul szolgálnak a csatornában élősködő patkányoknak, csótányoknak"

- figyelmeztetett a Fővárosi Csatornázási Művek szóvivője.

