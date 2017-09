A munkát terhelő adók folyamatos csökkentéséről beszélt a miniszterelnök - a nap hírei

A munkát terhelő adók folyamatos csökkentéséről beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta: az alacsony adókulcsokkal munkára kívánja ösztönzi az embereket a kormány. Megerősítette azt is, hogy ősszel ismét lesz nyugdíj-kiegészítés.

Magyarország más megoldást keres demográfiai és munkaerő-problémáira, mint a bevándorlóországok - jelentette ki a miniszterelnök Varsóban. Orbán Viktor a lengyel kormányfővel folytatott tárgyalás után politikai indíttatásúnak minősítette a Lengyelországgal szembeni uniós fellépést, és kifejezte szolidaritását minden ehhez hasonló ügyben érintett tagállam felé.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Európának a hidegháború lezárása óta nem kellett ennyi súlyos kihívással szembenéznie, mint jelenleg. Szijjártó Péter New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés általános vitáján tartott felszólalásában komoly problémának nevezte a migrációt, illetve a terrorfenyegetettséget. A régiót érintő kihívások között említette még a Kelet és a Nyugat közötti kiegyensúlyozott együttműködés megteremtésének szükségességét, továbbá a nemzeti kisebbségek jogainak megvédését.

Történelmi pillanatnak nevezte a magyar országkockázati mutató, a CDS-felár 100 pont alá csökkenését a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály hangsúlyozta: a kedvező változás azt jelzi, hogy a magyar gazdaság jó pályán van, az államadósság egyre olcsóbban finanszírozható, ami egyre kisebb problémát jelent a gazdaság számára.

Budapest történetének legnagyobb egészségügyi fejlesztését ígéri az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence bejelentette: az idén 22 milliárd forint jut 17 budapesti és 6 Pest megyei intézmény fejlesztésére. A pénzből több kórház eszközparkja és informatikai rendszere újulhat meg, épületrekonstrukciók és új tömbök építése valósulhat meg. Hozzátette: a szuperkórházak építése 2019-ben kezdődhet és 2025-ben zárulhat le.

Az MSZP szerint ezen a nyáron is milliárdokat spórolt a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésén a kormány, mert 208 ezer gyermekből 80 ezer nem kapta meg az egyszeri napi meleg ételt. Bangóné Borbély Ildikó, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta: hétfőn ismét benyújtja a tavasszal már lesöpört törvénymódosítását, amely biztosítaná, hogy a kormány a gyermekétkeztetésre szánt összeget csak a gyermekekre költheti.

Az LMP a költségvetési kiadások 20 százalékát fordítaná oktatásra, mert elsődleges célja, hogy tíz magyar felnőttből legalább négynek legyen felsőfokú végzettsége. Ikotity István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője kiemelte: Magyarország annál könnyebben veheti a jövő kihívásait, minél többen szereznek diplomát.

Tiltakozik a Kéményseprők Országos Szakszervezete a belügyminiszter által tegnap benyújtott törvénymódosító javaslat ellen, amely szerint a családi házakban a jövőben nem lenne kötelező a kéményellenőrzés. Az érdekképviselet szerint a tárca beismerte, hogy képtelen biztosítani magyar családok százezreinek biztonságát, ezért lemondásra szólította fel a belügyminisztert, ha nem vonja vissza a javaslatot.

Jövő ősztől lesz látogatható teljes egészében a felújított Szépművészeti Múzeum - közölte az intézmény főigazgatója. Baán László az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a múzeum csaknem fele újul meg. Hangsúlyozta: több mint 2 ezer négyzetméternyi, korábban raktárként használt területet vehet birtokba a nagyközönség annak köszönhetően, hogy a raktározási funkciók jelentős részét átvette a Szabolcs utcában létrehozott bázis.

Az Egyesült Királyság kilépése is után is változatlan jogokat biztosítana az ott élő uniós állampolgároknak a londoni kormány, amely ugyanezt kéri a brit állampolgárok számára is a tagországoktól - közölte a brit miniszterelnök. Theresa May Firenzében tartott beszédében hangsúlyozta: országa eleget tesz az unió felé vállalt pénzügyi kötelezettségeinek. Konstruktívnak nevezte a brit miniszterelnök szavait Michel Barnier. az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója.

Londonban vádat emeltek az egy héttel ezelőtti metrómerénylet után először őrizetbe vett fiatal férfi ellen. A 18 éves Ahmed Hassant gyilkossági kísérlettel és robbanószerrel visszaéléssel vádolják. A hatóságok gyanúja szerint ő helyezte el a pokolgépet a londoni metró egyik szerelvényén. A szerkezet nem robbant fel, de lángra kapott, és 30 utas könnyebben megsebesült.

