Nagy magyar rejtély: eltűntek az iparosok

Az alkalmazottakkal dolgozó mesteremberek háromnegyede keres jó szakmunkást egy friss felmérés szerint, amelyből az is kiderült, hogy az önállósodott szakemberek mintegy 400 ezer forintot vihetnek haza havonta - írta a Magyar Idők.

Magyarországon négyből három vállalkozás keres munkaerőt azok közül, ahol a mesterember nem egyedül dolgozik – idézte a Jószaki.hu felmérését a Magyar Idők. A portál több mint hétszáz vállalkozó válaszai alapján közölte, hogy a kétkezi munkát igénylő szakmákban az alkalmazottakkal dolgozó szakemberek 12 százaléka tíz vagy annál több munkavállalót is fölvenne.

A válaszadók zöme arról számolt be, hogy az elmúlt években veszített már el alkalmazottat azért, mert az külföldre ment dolgozni. A vállalkozás vezetőinek, a mesterembereknek is nagy a kísértés, még úgy is, hogy külföldön alkalmazottként tudnának munkát vállalni.

Az ügyes és talpraesett szakmunkások jellemzően maguk is önálló vállalkozásba fognak. Nem véletlenül, hiszen a szakmunkások és a magukat frissen önállósító szakemberek nettó jövedelme között nagy szakadék tátong. Az önálló mesteremberek átlagosan több mint havi 400 ezer forintot vihetnek haza. A legjobban kereső parkettásoknál a mesterek havi nettó keresete meghaladja a 600 ezer forintot, ugyanebben a szakmában alkalmazottként átlagosan 210 ezer forintot kereshetnek.

Részben a munkaerőhiány adja meg a választ arra is, hogy miért van sok panasz az által elvégzett munkára. Több szakember meggyőződése, hogy a megbízások visszautasítása nem vet jó fényt vállalkozására, ezért igyekszik a lehető legtöbb megkeresésre kedvező választ adni. Ezzel azonban túlvállalják magukat, illetve olyan embereket is alkalmazniuk kell, akiket lecserélnének, vagy ha kevesebb lenne a munka, nem is dolgoznának velük. A szakemberek válaszai igencsak beszédesek. Szerintük a probléma nem a kevés fizetés, hanem a munkamorál és a szakmai tudás hiánya – mondta egyikük, míg egy másik arra panaszkodott, hogy a 30–50 éves szakemberekből van a legnagyobb hiány. A harminc év alatti munkavállalók hozzáállása, ambíciója pedig egyenlő a nullával – vélekedett.

