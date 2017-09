Fűtési szezon: megelőzhető a lappangó hibák okozta baj

A legfontosabb, hogy sohasem késő szakemberrel ellenőriztetni a tüzelő- és fűtőberendezéseket - hívta fel a figyelmet Hajdu Márton, hozzátéve, hogy így még idejében kiküszöbölhetők azok a kisebb hibák, amelyek később sokkal nagyobb problémákhoz vezethetnek.

A leggyakoribb esetek azok a kisebb meghibásodások, amelyek miatt nem, vagy nehezen működik a készülék, és esetleg dugulás alakul ki. A hiba azt is okozhatja, hogy

szén-monoxid áramlik vissza abba a légtérbe, ahol az eszköz található. Ugyanez igaz az égéstermék-elvezető rendszerekre, kéményekre.

Ezeknél is lehetőséget kell biztosítani a kéményseprőknek az ellenőrzésre, hiszen így megakadályozható a kéménytűz vagy a szén-monoxid-visszaáramlás - hangsúlyozta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

"Talán kevesen gondolnak a lakásfelújítások során kicserélt nyílászárók kapcsán arra, hogy megszűnik a levegő-utánpótlás.

Ilyenkor a levegőellátásról külön gondoskodni kell"

- emelte ki Hajdu Márton.

Egyre többen fordulnak szakemberhez és egyre többen engedik be a kéményseprőket az elmúlt években folytatott tájékoztatási munka hatására. Sokan foglalkoznak azzal is, hogy a megtett előkészületek mellett egy megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelőt is beszereljenek a lakásukba. Ez abból is leszűrhető az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szerint, hogy szén-monoxid-jelenléttel kapcsolatos esetről egyre több bejelentésük van, de ezzel együtt a sérüléssel, mérgezéssel járó esetek száma csökken.

A kéményseprőknél az éves lakossági sormunka tervek már elkészültek, a katasztrófavédelem kéményseprőipari szolgáltatói és más civil szolgáltatók is folyamatosan járják az ingatlanokat.

Jó tudni, hogy bárki bármikor megrendelhet plusz- vagy soron kívüli ellenőrzéseket is

- tette hozzá Hajdu Márton.

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervénél több mint 630-an végeznek a kéménysepréssel, azon belül a lakossági sormunkával kapcsolatos feladatokat.

