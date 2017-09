Gyorsan megbukott az ellenzéki összefogás, de Botka nem adja fel

A szocialisták a listás helyek felét felajánlották lehetséges szövetségeseiknek, azok azonban nem kértek belőle. Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy a közvélemény-kutatások eredményei alapján számolták ki, melyik szervezetnek hány helyet juttatnának.

Akik nem kérnek belőle

Az Együtt nem fogadja el Botka László javaslatát - mondta az InfoRádiónak a pért elnöke. Juhász Péter kiemelte: az Együtt kitart azon álláspontja mellett, hogy a 2018-as kormányváltás eléréséhez új szavazók mozgósítása a cél, és

ehhez nem alkalmas az egy nagy közös lista.

A legfontosabb teendő, hogy az egyéni választókerületekben egy közös jelöltről állapodjanak meg az ellenzéki pártok, és egyébként legalább két közös listával mozgósítható több szavazó. Juhász Péter a közös listát az Új Pólust képviselő LMP-vel, Párbeszéddel és Momentummal tudja elképzelni, mert ezek azok a pártok, amelyek a 2010 előtti politikát meghaladó politizálásra jöttek létre.

Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője szintén arról beszélt, hogy pártja várhatóan elutasítja az indítványt, bár még a párt vezető testülete nem alakította ki álláspontját.

„Eddig sem tudtunk és nem is tudunk olyan pártokkal választási együttműködést kötni, amelyek az elmúlt 30 évben bármilyen kormányzati szerepet kaptak.

A múlt erőivel, a múlt szereplőivel lehetetlen a kormányváltás”

- fejtette ki.

Szintén elutasítja Botka László ajánlatát a Momentum Mozgalom, amely szerint a mostani összefogási javaslat sok mindenben nem különbözik a 2014-es ellenzéki együttműködést, amely akkor nem volt sikerek.

A szervezet szóvivője jelezte: nem aggódnak a szavazatok szétaprózódása miatt. Hajnal Miklós azt mondta: mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indítanak jövő tavasszal.

Akik nem zárkóznak el

A Demokratikus Koalíció közleményében azt hangsúlyozta: nincs új elem Botka László javaslatában, de továbbra is nyitott a tárgyalásokra.

„A DK álláspontja tehát változatlan: készek vagyunk a tárgyalásokra, európai módon, egymás önállóságának, belső döntéseinek tiszteletben tartásával. Ahogy mi elfogadjuk a reménybeli szövetségesek kongresszusi döntéseit az együttműködés módjáról, úgy kérjük, hogy ők is tartsák tiszteletben a DK pártszavazáson hozott döntését. Eszerint a párt tagjai elsöprő többséggel úgy döntöttek, hogy nem kötnek megállapodást más pártokkal közös választási listáról, ha a DK képviselőinek személyéről az MSZP kíván dönteni. A DK tagjai a pártszavazáson azzal az elképzeléssel is egyetértettek, hogy a baloldali ellenzéki pártok mind a 106 egyéni körzetben egy jelöltet állítsanak” - közölték.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke a konkrét ajánlatot nem akarta minősíteni, ezt majd személyesen teszi meg a szocialistáknak. Azt mondta a hvg.hu-nak, hogy minden tárgyaláson szívesen részt vesznek, a lényeg, hogy meg kell állapodni az egyéni körzetekben. A párt korábbi döntése arra hatalmazta fel őket, hogy az új pólusról tárgyaljanak az Együttel, bár úgy látja, annak a szekere sem áll túl jól.

A Liberálisok ügyvivői testülete dönt a kérdésben, de ez megfelelő kiindulási alap, hogy elkezdődjön a gondolkodás az ellenzéki oldalon – mondta a hvg.hu megkeresésére a párt elnöke, Fodor Gábor. Szerinte sok mindenen lehet vitatkozni, de pozitív, hogy végre valaki elgondolkodott, milyen keretek között lehet együttműködni.

Botka kitart

„Továbbra is azt kérjük a demokratikus ellenzék pártjaitól, hogy az összefogásról eddig érkezett egyetlen valódi, számokat is tartalmazó, nem feltételezéseken alapuló ajánlatot, Botka Lászlóét, érdemi párttestületeik tárgyalják meg, és vegyék figyelembe szimpatizánsaik, választóik véleményét is, akik kormányváltást akarnak" – közölte Botka László kommunikációs stábja hétfő délután, a reakciókat látva.

