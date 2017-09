A reprezentatív kutatás szerint az autóval rendelkezők 90 százaléka - nagyjából 2,2 millió magyar -, az autóval nem rendelkezőknek pedig 80 százaléka - 2,7 millió lakos - mondta azt, hogy egy ilyen támadás veszélye már ma is valós.

A felmérés szerint az autóval rendelkezők 63 százaléka, azaz több mint 1,5 millió ember úgy gondolja, hogy az ő autóját nem érheti hackertámadás. Az autótulajdonosok által birtokolt járművek 77 százaléka rendelkezik olyan felszereltségi elemekkel, amelyek kockázatot jelenthetnek: ilyen például az elektronikus lopásgátló rendszer; 44 százalék rendelkezik okos funkciókkal, 31 százalékukban van fedélzeti számítógép, 21 százalékuk pedig vezetést segítő funkcióval is rendelkezik.

A lopásgátló feltörésére akkor van lehetőség, ha a hacker az autótól 10-30 méterre tartózkodik, és kívülről-belülről ismeri az ilyen jellegű rendszereket - hívta fel a figyelmet Ziv Levi, az NNG csoporthoz tartozó Arilou Cyber Security (Arilou Ltd.) ügyvezető igazgatója. Kifejtette: a navigációs rendszerek akár távolról is feltörhetők, és bár kritikus rendszerekhez ezeken keresztül nem lehet hozzáférni, az elérhető, hogy az eredeti cél helyett valami egészen más helyszínre navigálják a sofőröket. Az okos funkciók többnyire a telefon Bluetooth kapcsolatán keresztül irányíthatóak az autóban, mivel azonban a telefon internetkapcsolattal is rendelkezik, ezen keresztül gyakorlatilag bármekkora távolságról be lehet hatolni az autók rendszereibe.

A közlemény szerint egyre többet lehet majd hallani az autóipari kibervédelemről. Az Amerikai Egyesült Államokban már jogszabálytervezet is készült arra vonatkozóan, hogy a közlekedési hatóságok szigorúbban szabályozhassák az autók rendszereire vonatkozó előírásokat, és ezzel is csökkentsék egy esetleges kibertámadás kockázatát. A digitális megoldások terjedésével, ezzel párhuzamosan pedig a kibertámadások kockázatának növekedésével az autógyártóknak is egyre nagyobb hangsúlyt és erőforrást kell tehát fordítaniuk a területre - mutat rá az NNG.

