Kifulladtak a népszavazási kezdeményezések? - lapszemle

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy a kifulladás jelei tapasztalhatók a népszavazási kezdeményezéseknél. A lap szerint eltérő okokból, de lényegében kifulladtak vagy okafogyottá váltak a már futó népszavazási kezdeményezések, és bár tucatnyi újabb kérdést adtak be magánszemélyek vagy pártok hitelesítésre a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ezek elbírálása és a jogorvoslatok még hónapokig eltarthatnak. Így nemcsak az kizárt, hogy a tavaszi választásig bármiről is lehessen referendum Magyarországon, hanem még az is elég valószínűtlen, hogy az idén egyáltalán új kérdésekben elkezdődhessen az aláírásgyűjtés, amivel az ellenzéki oldal egyes pártjai mozgósíthatnák a választókat.

A pedagógushiány nem országos, hanem helyi jelenség, amelyeket az egyes tanintézmények helyettesítéssel kezelnek – mondta a Magyar Időknek Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára. Az államtitkár szerint a tanárhiány hosszú távú kezelésére a kormány már 2013-ban létrehozta a Klebelsberg képzési ösztöndíj-pályázatot, amelynek célja a pedagógus-utánpótlás biztosítása. Rétvári szerint a kormány intézkedéseinek hatására a felsőoktatási intézménybe felvett, osztatlan tanárszakos hallgatók létszáma az elmúlt években fokozatosan növekedett, a 2013-as évhez képest 2017-re 79 százalékkal.

A Világgazdaság cikke szerint a munkaerőhiány az ételszállítók piacát sem kíméli. A termékfejlesztés a kulcs az ételszállító cégek 20 milliárd forintos piacán, de ez az ágazat is megsínyli a munkaerőhiányt: nincs elég szakács, konyhamészáros és betanított munkaerő, miközben elvárás, hogy az étlapon legyen vegán, paleo jellegű és gluténmentes étrend, illetve a fitneszmenü.

A Világgazdaság arról ír, hogy a Magyar Nemzeti Bank vonzóbbá teheti a fix lakáshiteleket. A szaklap kiemeli, hogy a vállalati hiteleknél a kihelyezési versenyt nem fogja érdemben élénkíteni az MNB lépéssorozata a bankközi kamatok csökkentésére. A lakáshiteleknél ugyanakkor a hosszú kamatok letörése lendületet adhat a több évre fix kamatozást kínáló konstrukcióknak.

A Portfolio arról közöl cikket, hogy milyen gyorsan gazdagodik a magyarok egy része. A portál hangsúlyozza, hogy Közelít a 4000 milliárd forinthoz a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon, ezzel az egy ügyfélre eső vagyon már majdnem eléri a 100 milliót. Szakértők szerint ez december végéhez képest 2,2%-os vagyonbővülést jelent.

