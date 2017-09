Kiderült az igazság a visegrádi gyerekrablásról - figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség szerint nem történt feljelentés az ügyben, és bejelentést sem kaptak. Közleményük szerint a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai azonnal adatgyűjtésbe és tanúkutatásba kezdtek, és meghallgatták az érintetteket is.

A gyerekek azt mondták a rendőröknek, hogy a gyermekrablás kísérletet ők találták ki, hogy társaikat megvicceljék.

Az ügyben megkerestük a rendőrség szóvivőjét, de a történtekről nem kívántak nyilatkozni.

Visegrád polgármestere, Félegyházi András az InfoRádiónak azt mondta, a fociedzés után egy rendkívüli értekezletet tartanak a diákoknak és szüleiknek.

"Hivatalos megkeresés nem érkezett, mi is a legnagyobb közösségi oldalról és az azt olvasóktól értesültünk. Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel is. A focipályára fogok menni a rendőrség, polgárőrség képviselőivel, hogy szülőkkel találkozzunk és átbeszéljük a helyzetet. Az ügyben a szülőknek nagyon komoly felelősségük van. Felkértük a rendőrséget és a polgárőrséget, hogy fokozzák a városban a jelenlétüket, így is segítve a szülőket" - mondta a polgármester.

A rendőrség arra figyelmezteti az internetet használókat, hogy a közösségi oldalakon és egyéb nyilvános fórumokon ne terjesszenek és ne osszanak meg felelőtlenül bármilyen híresztelést, mert indokolatlan félelmet és pánikhangulatot kelthetnek.

