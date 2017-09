Nagy változás jön a patikákban: gondban a nyugdíjasok

Idősek sokaságának lehet nehézkes az e-recept kiváltása, mert csak a chippel is ellátott új személyi igazolvánnyal lehet, miközben az idősek jobbára a chip nélküli személyit kapják.

Novembertől már e-receptre írják fel a gyógyszereket. Azaz az orvosnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) kell rögzítenie, hogy kinek, milyen gyógyszert rendelt, a patikusok pedig innen olvashatják ki, milyen orvosságot kell kiadniuk. A gyógyszerkiváltás ettől kezdve erősen hasonlít majd egy banki tranzakcióra: a páciensnek igazolnia kell magát a taj-számával, és a hagyományos személyi igazolványával. Ha van chipes e-személyije, akkor egyetlen okmányra is megkaphatja a gyógyszert.

Csakhogy a 65 évesnél idősebbek alapesetben chip nélküli személyit kapnak, igaz, ez 60 évre szól - írja a Népszava. Ez a tíz éve bevezetett, jó szándékú intézkedés az unió országaiban azt a cél szolgálja, hogy időseknek ne kelljen időről időre bajlódniuk a személyi okmányok megújításával. Csakhogy

az e-személyivel látszólag szinte mindben megegyező plasztikkártyában nincs memóriachip,

így az orvosi ellátások során és a gyógyszertárakban nem tudják használni az idős emberek. Azaz ha valakinél új típusú, de chip nélküli személyi igazolványa van, azzal nem tudja kiváltani a vényeit. Minden alkalommal szüksége lesz a hagyományos taj-kártyájára, valamint az orvos által kiállított, úgynevezett felírási igazolásra is.

Az egészségügyi szolgáltatók az e-személyit is éppúgy mint a bank-kártyákat, egy leolvasó készülékbe helyezik, a tulajdonosának pedig be kell ütnie majd a kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt követően megkapja akár papír vény nélkül is a gyógyszereit.

