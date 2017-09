Október közepén megpecsételődhet Botka László sorsa

Hiába utasították vissza a megszólított ellenzéki pártok Botka László ajánlatát, miszerint a listás helyek felét nekik adná az MSZP, a szocialisták képtelenek elfogadni, hogy sem belőlük, sem miniszterelnök-jelöltjükből nem kérnek a baloldalon. A Magyar Idők információi szerint akár alig egy hónap múlva, az MSZP október közepén esedékes választmányi ülésén eldőlhet Botka László sorsa.

"Továbbra is azt kérjük a demokratikus ellenzék pártjaitól, hogy az összefogásról eddig érkezett egyetlen valódi, számokat is tartalmazó, nem feltételezéseken alapuló ajánlatot, Botka Lászlóét, érdemi párttestületeik tárgyalják meg, és vegyék figyelembe szimpatizánsaik, választóik véleményét is, akik kormányváltást akarnak" – reagált Botka László kommunikációs stábja arra, hogy az LMP, a DK, a Momentum, az Együtt és a Párbeszéd órákon belül nemet mondott az MSZP miniszterelnök-jelöltjének közös listára tett javaslatára, amire csupán a Fodor Gábor vezette Liberálisok mutatkoztak nyitottnak.

Harangozó Tamás az ATV-ben azt hangoztatta: ezen pártok szavazóinak a 80-98 százaléka gondolja úgy, hogy valamilyen választási szövetségben együtt kell működni, sőt az LMP-szavazók 98 százaléka is egyetért ebben. Arra a kérdésre, hogy ezt a számot mire alapozza, Botka kabinetfőnöke azt válaszolta: az MSZP saját, belső megrendelésre készült kutatására, amelynek szerinte biztosan lesz olyan része, amit később a nyilvánosság elé tárnak.

