Visszavonulót fújt Simicska Lajos

A Fidesszel két éve botrányos körülmények között szakító vállalkozó közleményben azt írta, hogy lehetetlennek tart minden további anyagi és személyes kockázatvállalást. Simicska Lajos azután döntött így, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal elrendelte az üzletember tulajdonában lévő Publimont és a Mahir felületeire kihelyezett, impresszum nélküli plakátok eltávolítását. Simicska Lajos cégei

darabonként 150 ezer forintos bírságot kockáztatnak, ha kint hagyják a hirdetéseket.

A rendőrség a kormányhivatal kérésére biztosítja a helyszínt, és azt, hogy ne akadályozzák meg illetéktelenek a munkavégzést – közölte kedden a kormányhivatal.

A Jobbik jogi lépéseket helyezett kilátásba, mert a párt szerint a kormányhivatal cselekedete kimeríti a rongálás fogalmát.

A nyáron elfogadott plakáttörvényt kicselezve a Jobbik múlt héten 1100 plakáthelyet és egyéb reklámeszközt vásárolt, amelyeken immár sajátjaként – tehát a törvényt kikerülve – hirdethetett. A kormányhivatalok keddi határozataikkal ugyanakkor az ezeken kint lévő hirdetéseket is eltávolíttatnák. Az ellenzéki párt közleményben tiltakozott a szerinte szólásszabadságot korlátozó és magántulajdont is sértő eljárás miatt, és szerdára több helyen vissza is ragasztotta a már eltávolított plakátokat.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke sajtótájékoztatóján azt mondta: az akció nem az erő jele „egy magabiztos, erős kormány így nem cselekszik, ez a rettegés és a kétségbeesett aljasság jele.”

