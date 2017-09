Európa érdekének tartja a miniszterelnök a balkáni migránsútvonal zárva tartását - a nap hírei

Magyarország és Európa érdekének tartja a miniszterelnök a balkáni migránsútvonal zárva tartását. Orbán Viktor ebben kulcsfontosságú országnak nevezte Macedóniát. A kormányfő Ohridban Nikola Gruevszki korábbi macedón miniszterelnökkel, a jobboldali ellenzék vezetőjével, valamint Janez Jansa egykori szlovén kormányfővel, az ellenzéki, jobbközép Szlovén Demokrata Párt elnökével egyeztetett. Úgy fogalmazott: a modern kori népvándorlás hatalmas tömegeket nyom Európa irányába, és az egyik út, amelyen a több tízmillió ember a kontinensre indul, a balkáni útvonal.

Kifizeti a kórházak adósságát a kormány, erről várhatóan az év végén döntenek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy minden lejárt, jogszerű és elismert számlát kifizet az államkassza. Augusztusra a kórházak adóssága elérte a 35 milliárd forintot. Lázár János beszélt arról is, hogy a jövő héten tárgyal a kormány a védőoltások támogatásáról. Szól arról is, hogy elkészült az újabb nemzeti konzultáció kérdőíve. A kérdések döntő része a kormány által Soros Györgynek tulajdonított elképzelésekkel foglalkozik és már olvashatók a kormány Facebook oldalán.

Mintegy kétmilliárd forint jut az óbudai Szent Margit Kórház fejlesztésére az Egészséges Budapest Programban - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály elmondta, hogy több épületet komfortosítanak, épületgépészetileg felújítanak, létrehoznak egy külön műveseállomást, illetve felújítják a nővérszállót. Ezen kívül bővítik a műtőkapacitást, orvosi műszereket is beszerez, valamint informatikai fejlesztést is végrehajthat a kórház.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint alapvetően politikai döntés született arról, hogy hogyan szavazhatnak a külföldön élő magyarok. Pálffy Ilona az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a választási eljárásról szóló vita legutóbbi fordulóiban az NVI javaslatot tett a helyzet javítására, de a politikai szereplők nem tudtak róla megegyezni. A pártok az Alkotmánybíróság döntésére vártak a kérdésben, a testület végül azt állapította meg, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező illetve nem rendelkező állampolgárokra vonatkozó eltérő szavazási lehetőségek nem ütköznek az alaptörvénybe.

A Jobbik bírósághoz fordul plakátjai leszedése miatt. Volner János, a párt frakcióvezetője szerint a jelenlegi jogszabályok alapján a Jobbik az általa megvásárolt 1.100 óriásplakáthelyen mindenféle előzetes engedély vagy bejelentés nélkül teheti közzé saját hirdetéseit. A plakátok eltávolítását elrendelő Pest Megyei Kormányhivatal vezetője ugyanakkor a településkép védelméről szóló törvényre hivatkozott. Ezek értelmében kötelező közzétenni a listaárat és a szerződést, függetlenül attól, hogy a saját maga hirdetését rakja-e fel a szervezet.

A legjobb filmnek járó Ezüst Ibolya-díjat nyerte el Sopsits Árpád A martfűi rém című filmje az olaszországi Parma Music Film Fesztiválon. A nemzetközi seregszemle szakmai zsűrije Szabó Gábort a legjobb operatőr díjával tüntette ki. A pszichothriller korábban kilenc kategóriában elnyerte a Magyar Filmdíjat.

Adan Kovacsics spanyol műfordító vehette át az első Balassi Műfordítói Nagydíjat. Adan Kovacsics csaknem félszáz magyar műfordítása közül kiemelkednek a Hamvas Béla-, Kertész Imre- és Krasznahorkai-László fordítások.

Üdvözölte a francia államfő javaslatait az Európai Unió reformjára a német kancellár. Angela Merkel Tallinnban a tagországok állam- és kormányfőinek csütörtök este kezdődött csúcstalálkozója előtt tárgyalt Emmanuel Macronnal. A német kancellár különösen pozitívnak nevezte azokat a javaslatokat, amelyeket a francia államfő a közös védelem-, továbbá a közös menekültpolitika kiépítésre terjesztett elő.

Románia az anyanyelven tanított tantárgyak arányának növelését kéri Kijevtől az ukrajnai román iskolák számára, erről miniszteri szintű egyeztetések kezdődtek. Liviu Pop román oktatási miniszter elmondta: az ukrajnai elemi iskolák alsó tagozatán a tantárgyak 80, felső tagozatán 50-75 százalékát, gimnáziumban pedig alig 20-30 százalékát oktatnák anyanyelven a román osztályokban. Románia nagyobb arányt javasolt

Meghalt 91 éves korában Hugh Hefner a Playboy alapítója - közölte a magazin kiadója. Az 1953-ban indult Playboy a világ legnagyobb példányszámban eladott férfimagazinja lett, fénykorában hétmilliót is megvettek belőle havonta. Nagy teret adott az interjúknak, leghíresebb megszólalói között ott volt Martin Luther King Jr, John Lennon és Fidel Castro is, a szerzők között pedig Norman Mailer és Ray Bradbury.

