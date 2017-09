Hann Endre: bizonyos szavazók önbizalomhiánya is oka a mostani helyzetnek

A Medián legújabb közvélemény-kutatása szerint az MSZP 25 éve nem volt annyira népszerűtlen, mint most, de kis mértékben a Jobbik és a DK támogatottsága is csökkent. Az LMP viszont erősödött, a Fidesz előnye pedig továbbra is behozhatatlannak tűnik.