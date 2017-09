Éber kómában van a várpalotai hintabalesetben megsérült fiú

A fiatalembert múlt hét pénteken vitték át a győri kórházból a veszprémi intézetbe. Most már stabil a fiú állapota, és éber kómában van – mondta az InfoRádiónak a Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgató-helyettese, Szántó Tamás. A győri kórház idegsebészeti osztályáról szállították vissza egy koponyaműtét után, jelenleg teljesen stabil testi állapotban van, láztalan, mindenféle szövődmény nélkül.

"A szellemi állapota az éber kóma szóval illethető, jelen pillanatban nem tudunk vele kommunikálni.

Nagyon korai jeleket látunk arra, hogy kezd ébredezni.

Az éber kómában a beteg nem kommunikál, de mindenféle fizikai mozgásra képes. A fiatalembernek nincsen olyan sérülésre utaló jele, amely mozgási vagy érzékszervi kiesést jelentene" - mondta Szántó Tamás.

A Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgató-helyettese szerint további műtétekre egyelőre nincs szükség, feltehetően a fiút a továbbiakban rehabilitációs intézetbe fogják átszállítani. De azt még nem lehet tudni, hogy milyen maradandó sérülései vannak.

A baleset még szeptember elején történt Várpalotán, amikor az úgynevezett kalapácshinta egyik szerkezete eltört. A fiút életveszélyes állapotban vitték kórházba, kiesett a hintából, a fejét pedig egy járdaszigetbe verte be. A győri kórházban azonnal megműtöttek. Állapota sokáig kritikus volt.

A balesetben öten sérültek meg. Egy sérültet a mentők a helyszínen elláttak, négy embert pedig kórházba szállítottak. A balesetben egy másik 15 éves fiatal is megsérült, eltört a lábszárcsontja.

A baleset után a kalapácshintát üzemeltető cég vezetője azt mondta az InfoRádiónak, hogy együttműködik a hatóságokkal, és a balesetben súlyosan megsérült fiú családjával is találkozott. Greznár Attila hozzátette azt is, az érintett hinta két éve készült, problémamentesen működött a legnagyobb fesztiválokon is, legutóbbi éves felülvizsgálata pedig júniusban történt meg.

"Mindig arra figyeltünk, hogy a legbiztonságosabb berendezéseket tudjuk megterveztetni és legyártatni, soha nem volt eddig problémánk" - mondta a hinta tulajdonosa.

A baleset körülményeit nemcsak a rendőrség vizsgálja, hanem a várpalotai napokat rendező önkormányzat is belső vizsgálatot indított. Az elsődleges megállapítások szerint minden szükséges engedéllyel rendelkezett a várpalotai napok rendezvényen meghibásodott hinta. A rendőrség egyelőre szakértők bevonásával vizsgálja az ügyet, ezért még mindig nem kívánt nyilatkozni.

