Lázár János helyettesíti Kósa Lajost

A Magyar Közlönyben múlt hétfőn megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet szerint a tárca nélküli miniszter a kormány megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tagjaként felel a kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatok végrehajtásáért és irányításáért, az azzal kapcsolatos tevékenységének összehangolásáért és ellenőrzéséért. Feladatainak végrehajtásához Kósa Lajos a kormány érintett tagjától szakértői közreműködést, tájékoztatást, előkészítő anyagot, adatszolgáltatást és beszámoló benyújtását kérheti.

A rendelet szerint Kósa Lajos helyettesítésére a Miniszterelnökséget vezető minisztert, Lázár János jelölték ki.

Kósa Lajos szeptember 20-i budapesti miniszterjelölti meghallgatásán a nagyvárosokat nevezte meg a vidék fejlesztésének lehetséges motorjaként. A fideszes politikust az Országgyűlés gazdasági bizottsága a kormánypárti képviselők kilenc szavazatával, az MSZP és a Jobbik egy-egy elutasító voksa ellenében alkalmasnak találta a poszt betöltésére.

A Modern városok programról szólva azt mondta, azt jól előkészítették, de "most jön a munka dandárja". Közölte, a programnak mintegy 250 projektje van, a rendelkezésre álló uniós és hazai forrás csaknem 3400 milliárd forint.

Kósa Lajos, aki mostanáig a Fidesz frakcióvezetői tisztét töltötte be, a miniszteri poszt létrehozásáról úgy fogalmazott: Orbán Viktor miniszterelnök azt szeretné, ha egy kézbe kerülne a program irányítása, mert jelenleg több tárcának is együtt kell működnie a városokkal a lebonyolításban. Jelezte ugyanakkor, nemcsak ezzel a programmal foglalkozik majd, hanem más, a megyei jogú városokat érintő fejlesztésekkel is, amelyekben a kormány fontos szereplő. Példaként említette a határon átnyúló uniós forrású projekteket.

