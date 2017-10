Milyen ember volt a vegasi lövöldöző? Válaszol a pszichológus

Ilyen tettet nem egészséges személyiséggel rendelkező, paranoid ember követ el - hétköznapi nyelven ámokfutóknak hívják az ilyen típusú embert - mondta Végh József.

A volt rendőrségi túsztárgyaló szerint részben trauma, részben személyiségfejlődési változások miatt juthatott el a férfi oda, hogy ilyen mészárlást kövessen el. "Harmincöt év után mindenki elkezd egy kicsit paranoiddá válni egészséges vagy nem egészséges módon. Ha még mellé valamilyen traumát vagy traumákat is elszenved, akkor eljuthat odáig, hogy a cselekményén keresztül demonstrál, üzen valamit, és fel is áldozza magát. Általában öngyilkosok lesznek: miután kiürítették a fegyvereiket, a félretett fegyverrel, lövedékekkel végeznek magukkal.

- mondta a szakember.

Felmerül a kérdés, hogy elkeseredésében vagy a traumái miatt miért öl meg másokat, miért végzett ez a lövöldöző közel hatvan másik emberrel?

A cselekménynek a klinikai szakpszichológus szerint üzenetértéke van: helyszínt és áldozatokat választott hozzá. Nem velük volt baja, "a sérelem máskor érte, általában a társadalomtól, általában az emberektől. Ezekért cserébe ki akarja egyenlíteni a számlát, és elhatározza, hogy ezért meghatározott számú ember fog meglakolni.

A cselekménye alapján most is ilyen, úgynevezett demonstráló öngyilkosról van szó. Üzenek valamit, feláldozok másokat és feláldozom magamat is"