Megállapodást kötött a CEU - mit lép most a magyar kormány?

A Közép-Európai Egyetem (CEU) megállapodást kötött a New York-i Bard College-dzsal, hogy oktatási tevékenységet folytathasson New York államban - tájékoztatta az intézmény kedden az MTI-t.

Közleményükben azt írták: az elmúlt hónapokban tárgyalások folytak New York állam és a magyar kormány között a CEU budapesti jövőjéről.

A CEU "szándékosan tartózkodott a nyilatkozatoktól", hogy elősegítse a tárgyalások sikerét - tették hozzá.

A CEU nem vesz részt a tárgyalásokon, arról értesült azonban, hogy azok "megteremtették a megegyezés alapját" - olvasható a közleményben. Kiemelték: várják, hogy a kormány aláírja, és a parlament ratifikálja a New York állammal kötendő megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a CEU tovább működjön Budapesten, ami mindig is az intézmény célja volt.

Az eredmények alapján a CEU egyetértési megállapodást írt alá az intézménnyel több évtizede szoros partneri kapcsolatot ápoló Bard College-dzsal, azért, hogy az egyetem oktatási tevékenységet folytathasson New York államban. Abban bíznak, hogy ez a megállapodás, amely nem zárja ki a hasonló jövőbeli együttműködéseket más New York-i intézményekkel, a helyzet gyors megoldásának alapját jelentheti - írták.

Palkovics László oktatási államtitkár szeptember 20-án az Országgyűlésben azt mondta, Maryland állammal szakmai alapon folyt a tárgyalás, és abszolút szakmai alapon tárgyalnak New York állammal is, ebben "nincs politikai rész". Hozzátette: New York állammal a tárgyalások tartanak, és véleménye szerint azok hamarosan lezárulnak.

Ha a CEU teljesíti a feltételeket, akkor ezt a megállapodást is aláírják - mondta.

A felsőoktatási törvény áprilisban elfogadott módosítása arról rendelkezik, hogy a jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A külföldi felsőoktatási intézménynek a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie. Az itt folytatni kívánt képzésnek és oklevélnek államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek kell minősülnie.

