Mintha a szemésznek kellene operálni

Jelentősen lazultak a sportorvosi vizsgálat szabályai, mostantól a sportorvos feladatait az amatőr sportoló háziorvosa, házi gyermekorvosa is elláthatja – írja a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet-módosítás szerint, ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja ezen feladatok ellátását, írásban tájékoztatnia kell a települési önkormányzat jegyzőjét és az Országos Sportegészségügyi Intézetet (OSEI).

A Magyar Orvosi Kamara sürgős egyeztetést kezdeményez a kormánnyal a kormányrendelet módosításáról. Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádiónak azt mondta, hogy a megjelent jogszabály alkalmatlan arra a célra, amelyre létrehozták. Szerinte az új szabályozás szakmaiatlan is,

„hiszen anélkül enged bizonyos új feladatokat háziorvosok számára, hogy arra nézve a megfelelő képzést biztosítanák.”

Javaslataik szerint meg kell állapodni, hogy milyen szakmai előképzettséggel lehet a háziorvosnak vállalni az új feladatot, milyen szerződésmódosításra van szükség, illetve milyen javadalmazás illeti meg ezért az orvost.

A Magyar Sportorvos Társaság is aggodalmát fejezte ki a rendelettel kapcsolatban. Dr. Mártos Éva, a szervezet elnöke az InfoRádiónak elmondta, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy a sportorvoslás az egy önálló szakma, létezik sportorvosi szakvizsga is. A sportorvosi alkalmassági és szűrővizsgálatnak sportágtól, életkortól és terheléstől függően megvannak a szabályai. Ahhoz, hogy valaki ezt jól tudja csinálni, ahhoz akár a sportágat magát is ismernie kell.

„Mintha most hirtelen egy szemésznek operálnia kellene” – vont párhuzamot az elnök.

Kizárólag sportegészségügyi licensszel rendelkező háziorvosok láthassák el a sportolókat – hangsúlyozta Dr. Muzsay Géza, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének alelnöke. Továbbá fontosnak tartják, hogy önkéntes alapon működjön a rendszer, és megfelelő műszerekkel, és eszközökkel rendelkezzenek az új feladatokat vállaló háziorvosok.

Kapcsolódó hanganyagok Dr. Mártos Éva, a Magyar Sportorvos Társaság elnöke Meghallgatom

Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke Meghallgatom

Dr. Muzsay Géza, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének alelnöke Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!