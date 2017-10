A BKK döntött: ez történik, ha leáll a metró

2017. november elején elkezdődik az elkövetkező évek legnagyobb fővárosi közlekedési beruházása, az M3-as metró vonalának halaszthatatlan felújítása, amelynek első, várhatóan egy évig tartó ütemében az északi, Újpest-Központ és Lehel tér közötti szakaszt zárják le. A metró munkanapokon kora reggeltől estig csak Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik, a Lehel tértől Újpest felé pótlóbuszokkal lehet eljutni.

Emellett a BKK bővíti a lezárt metrószakaszt elkerülő, közvetlenül a belváros vagy a többi metróvonal felé történő alternatív eljutási lehetőségek kínálatát. Esténként és hétvégenként a teljes M3-as vonalon pótlóbusz jár.

A BKK szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta a metrópótlásról készített mobilitási tervét, amelyre 1750 visszajelzés érkezett; ezek közül többet be is épített, az utasszámlálással alátámasztott tervek alapján készült, szakmai egyeztetéseket követően véglegesített metrópótlási rendbe.

A BKK célja az volt, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel mérsékelje az okozott kényelmetlenségeket, és az ideiglenes forgalmi rendet minden közlekedő érdekeit figyelembe véve alakítsa ki. Ennek ellenére az aktuálisan pótolt vonalszakaszokon – különösen a csúcsidőben – megnövekedik majd az eljutási idő, amely mind a közösségi közlekedést használók, mind az egyénileg, gépkocsival közlekedők türelmét kívánja. Ezért a BKK rövidesen külön aloldalt hoz létre, amelyen minden információ megtalálható lesz ahhoz, hogy utazásukat megtervezhessék akár a közösségi közlekedést használók, akár a gépkocsival, a kerékpárral közlekedők; emellett az oldal tájékoztatást ad majd az aktuális forgalmi változásokról és a rekonstrukció előrehaladásáról is.

A BKK megvizsgálta, hogy várhatóan miként rendeződik át a forgalom az érintett hálózaton és mindezek alapján lakótérségekre lebontva részletes mobilitási tervet dolgozott ki.

A több évig tartó felújítási munka előkészületeként október 15-én (vasárnap) az első járatindulástól reggel 8 óráig a teljes M3-as vonalon, valamint az október 28-29-i hétvége mindkét napján Újpest-Központ és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd. Ezzel kapcsolatban a BKK hamarosan részletesebb tájékoztatást ad.

Pótlóbusz és alternatív útvonalak Újpest és a Lehel tér között

Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti szakasz lezárása idején az M3-as metró munkanapokon a reggeli üzemkezdettől estig rövidített útvonalon, Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik. Esténként, valamint szombaton és vasárnap a metró helyett a teljes vonalon pótlóbusz jár majd.

Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti metrószakaszon kizárólag alacsonypadlós, klimatizált, csuklós metrópótló buszok közlekednek, amelyek a lezárt metróállomásokat érintik. Egyes pótlóbuszokkal – az Újpesti lakótelep jobb kiszolgálása érdekében – nem Újpest-Központig, hanem egészen az Árpád Üzletházig lehet utazni.

A pótlóbuszok gyorsabb haladását, előnyben részesítését a teljes vonalon forgalomtechnikai módosítások – például buszsáv – segítik majd, továbbá egyes végállomáson és fontosabb csomópontokban esetleges torlódások, vagy járatsűrítési igények esetén forgalomba állítható tartalékbuszok is várakoznak majd.

A pótlóbuszok a rendelkezésére álló közúti kapacitás maximális kihasználásával a csúcsidőben rendkívül gyakran, átlagosan 45 másodpercenként indulnak majd.

Fontos tudni azonban, forgalmukra a városi felszíni közlekedés sajátosságai is hatással lesznek, azaz menetidejük a metróéhoz képest megnövekszik.

A BKK megerősíti az észak-pesti térségben a metró lezárt szakaszát elkerülő kötöttpályás közlekedési lehetőségeket: a 12-es villamos hétköznap 12B jelzéssel a Lehel térig meghosszabbítva, háromkocsis szerelvényekkel közlekedik majd. A 14-es villamos a szokásosnál sűrűbben és hétvégén is nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel jár. A villamosok menetideje pedig – lámpaprogramja áthangolásának köszönhetően – két perccel csökken majd a Lehel tér és Újpest-Központ közötti szakaszon.

Mindennek köszönhetően Észak-Pest felől a 12-14-es villamosvonalon csúcsidőben 3-4 perces közös járatsűrűséget kínálva jelentősen javul a belvárosba vezető utazás ideje.

· Szintén az újpesti és angyalföldi térség belvárosi utazási kapcsolatát javítja a Keleti pályaudvarig közlekedő, ezáltal az M1-es, M2-es és az M4-es metróra is közvetlen átszállási lehetőséget nyújtó 20E és a 30-as járatcsalád gyakoribb, 5 helyett 3-4 percenkénti indulása.

· Az Óbuda felől a belvárosba utazók számára kieső Árpád hídi metrókapcsolatot a 34-es és a 106-os busz pótolja: mindkét buszjárat útvonalát a Lehel térig hosszabbítják meg. A III. kerület Vörösvári úti, Bécsi úti környékéről a 19-es és a 41-es villamosjárattal a budai fonódó villamoshálózaton, a kerületi északi feléből, illetve a Szentlélek tér vonzáskörzetéből a H5-ös HÉV-vel, arról az M2-es metróra átszállva is megközelíthetik a belvárost.

· Rákospalota és Újpalota felől is sűrűbb követéssel közlekedik majd az 5-ös, illetve a 7E busz.

Mind a metrópótló busszal közlekedőknek, mind az alternatív útirányt választóknak hosszabb, 10-15 perccel megnövekedő utazási időre kell számítaniuk.

Pattanj kerékpárra!

A BKK fontosnak tartja, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa a metrópótlásban érintett térségek mobilitását, ezáltal a kerékpározásra is fontos szerep hárul. Azokat, akik biciklire ülnek, célzott helyi forgalomtechnikai beavatkozások segítik majd, hogy céljukat minél jobb körülmények között közelíthessék meg. Jelenleg is tartanak egyeztetések a Magyar Kerékpárosklubbal az infrastruktúra további fejlesztéséről, hogy a kijelölt biciklis útvonalak a kerékpárosok számára vonzóbb, versenyképesebb alternatívát jelentsenek. A BKK vizsgálja a MOL Bubi közbringarendszer bővítésére vonatkozó lehetőségeket is.

A társadalmi egyeztetés során érkezett javaslatok

A változásokkal kapcsolatos előzetes társadalmi egyeztetés ideje alatt összesen 1750 észrevétel érkezett. A BKK minden egyes észrevételt megfontolt és a megvalósítható, a metrópótlás gördülékenységét elősegítő javaslatokat a terv véglegesítésekor figyelembe vette.

A véleményezők nagy számban támogatták az észak-pesti térségből érkező villamosjáratok kínálatának bővítését, a villamosok sűrítését és gyorsítását. A BKK biztosítja a sűrűbb közlekedést, és az Újpest – Lehel tér közötti útvonal lámpahangolását a Budapest Közúttal együttműködve úgy módosította, hogy a villamosok menetideje mintegy 2 perccel rövidebb legyen.

A véleményt alkotók egyetértettek az óbudai 34-es és 106-os buszt érintő útvonal-hosszabbítással is.

A 20E és a 30-as buszcsalád sűrítésére és gyorsítására számos észrevétel érkezett, amelyek megerősítették a BKK tervezetét. Ezzel összhangban forgalomtechnikai beavatkozások segítik majd a buszok gyorsabb haladását, továbbá a 30A és a 230-as járat a jövőben a Verseny utcai megállópár kihagyásával, a Thököly úton át éri el a Keleti pályaudvar végállomást; ezzel irányonként mintegy 2-3 perccel csökken az utazási idő.

Jellemző javaslat volt a kerékpáros közlekedési lehetőségek, a MOL Bubi közbringarendszer fejlesztése. A kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésről jelenleg is tartanak a tárgyalások. A közbringarendszer idén nyáron bővült 11 új gyűjtőállomással a XIII. kerület különböző pontjain, emellett a biciklik száma is nőtt.

A véleményezők egy része kérte, hogy a metrópótló buszok a Lehel tér helyett a Nyugati térig közlekedjenek.

A csomópontok áteresztőképessége miatt azonban a pótlóbuszok kapacitása korlátozott, ezért az alternatív utazási irányok is kiemelt szerephez jutnak a pótlás során. A pótlóbuszok nagykörúti kapcsolata esetén az említett alternatív irányok jelentősége a háttérbe szorulna, így a pótlóbuszok kapacitása nem lenne elegendő. A Lehel tér és a Nyugati pályaudvar között a sűrűn közlekedő metrószerelvényekkel lehet majd utazni.

Igény mutatkozott a 122-es busz Lehel térig történő meghosszabbítására is; a terv véglegesítésekor a BKK ezt nem támogatta, mert az a szűkös közúti kapacitásokat túlterhelve Újpest-Városkaputól párhuzamosan közlekedne a metrópótló buszokkal. A 122-es buszról Újpest-Városkapunál átszállási lehetőség lesz a metrópótló buszokra, emellett Káposztásmegyer északi részéről a bővített kapacitással közlekedő 14-es villamost és 30-as buszt érdemes igénybevenni azoknak, akik közvetlenül szeretnék elérni valamely metróvonalat.

Többen felvetették a 15-ös vonal sűrítését is; ennek bevezetését a BKK a járatcsalád speciális vonalvezetése, a belvárosi forgalomban történő lassú haladása miatt nem tartotta célszerűnek.

Teljes vonalas metrópótlás esténként és a hétvégén

Az M3-as metróvonal felújításának idején a munkanapok estéjén és minden hétvégi napon a teljes vonalon, Újpest-Központ és Kőbánya-Kispest között nem közlekednek a metrók, a pótlóbuszok az Árpád üzletház – Újpest-Központ – Kőbánya-Kispest között viszik az utasokat. A metróvonal kisebb forgalmú időszakában történő teljes vonalas pótlás célja, hogy a rekonstrukció – amely az elkövetkező évek legnagyobb fővárosi közlekedési beruházása – a lehetőségekhez képest a leggyorsabban elkészüljön, ezáltal ügyfeleink kényelmesebben, biztonságosabban, modern, megújult állomásokon és vonalon keresztül, felújított metrószerelvényeken utazhassanak.

Korlátozások a közúti közlekedésben

Az M3-as metró autóbuszos pótlása a pótlóbuszok gyors haladása érdekében szükségszerűen jelentős forgalomtechnikai módosítások bevezetésével jár a IV. kerületi Árpád úton, valamint a Váci út Árpád út és Lehel tér közötti szakaszán, továbbá a Lehel téren. Az Árpád úton szakaszosan, a Váci út érintett szakaszán pedig végig buszsávokat jelölnek ki mindkét irányban, a gépkocsival közlekedőknek tehát csökkent forgalmi kapacitásra kell számítani. Ezért aki úti célja megközelítésére nem tud más útvonalat választani, annak – különösen a forgalmasabb időszakokban – érdemes lesz a megszokottnál legalább negyed órával korábban elindulni.

Több csomópontban nagyobb beavatkozásokat kell végrehajtani, hogy a metrópótló autóbuszok közvetlenül át tudjanak haladni a felüljárók alatt, és a metrómegállók közelében kijelölt pótlóbusz-megállót gyorsan elérjék:

· A Róbert Károly körút–Váci út csomópontban a pótlásban résztvevő autóbuszok sem a felüljárón keresztül, sem a csomópontban kanyarogva nem vezethetők át, ezért azok a főcsomóponton keresztül (azaz a felüljáróval párhuzamosan, de szintben) közlekednek. Ennek biztosíthatósága érdekében ideiglenesen megszűnik a Váci út északi ágáról a Róbert Károly körútra vezető balra kanyarodási lehetőség, amely helyett a Váci út–Forgách utca, illetve a Váci út–Fiastyúk utca balra kanyarodási lehetőség áll rendelkezésre; érdemes megfontolni egy másik, külsőbb területen található sugárút használatát a Váci út helyett. Ezen forgalomtechnikai módosításnak köszönhetően a Róbert Károly körút–Váci út kereszteződésben a buszok közlekedése a csomópont többi haladási irányát nem befolyásolja.

· A pótlóbuszok belső végállomásának a Lehel tér ad helyet, ahol biztosítani kell a forgalomból időszakosan kiálló buszok várakozási lehetőségét, továbbá a forgalomban lévő járművek megfordulásának lehetőségét. A járművek a Lehel teret körülvevő úthálózat több pontján várakoznak majd, emiatt többek között a Lehel utca befelé vezető oldalán is időszakosan sávkorlátozásokra kell majd számítani. A buszok egy új jelzőlámpás kordonnál fordulnak majd meg a Csanády utca torkolata mellett, a főcsomópont forgalmát nem akadályozva.

· Az esti, hétvégi teljes vonalas metrópótlás idején a Lehel tértől délre eső szakaszokon a pótlóbuszok közlekedését csak egyes pontokon segítik forgalomtechnikai beavatkozások, új buszsávokat nem jelölnek ki. Lényegesebb forgalmirend-változásra a Nyugati téren, az Üllői úton a Népliget mellett, valamint a XIX. kerületi Vak Bottyán utca–Lehel utca csomópontban kell számítani:

o A Nyugati téren – a Róbert Károly körúti csomóponthoz hasonlóan – a buszok nem a felüljárón, hanem azzal párhuzamosan, de szintben haladnak át a csomóponton. Ennek biztosítása érdekében a Bajcsy-Zsilinszky útról a Szent István körútra való balra kanyarodási lehetőség ideiglenesen megszűnik. A csomópont többi iránya továbbra is járható lesz.

o A Népliget mellett az Üllői úton új jelzőlámpás csomópont létesül, amely azt szolgálja, hogy a ligeten keresztül közlekedő pótlóbuszok biztonsággal ki tudjanak kanyarodni balra az Üllői útra, dél felé.

o A Vak Bottyán utca–Lehel utca csomópontban kisebb korrekcióként módosul a Vak Bottyán utca északi ágán lévő jelzőlámpát és a hozzá tartozó helyzetjelző vonalat áthelyezik, ezzel biztosítva a Lehel utcáról jobbra bekanyarodó pótlóbuszok manőveréhez szükséges helyet.

A felsorolt forgalmirend-változások, forgalomtechnikai beavatkozások miatt elsősorban a Váci út újpesti szakaszán kell legalább a kezdeti időszakban nagyobb fennakadásokra számítani. Az Árpád utat keresztező egyéb sugárutak forgalmi kapacitása várhatóan nem változik. A csökkent kapacitású utak helyett más útvonalakat választó járművek miatt növekedhet a Pap Károly utca–Göncöl utca útvonal, a Béke út és a Reitter Ferenc utca, valamint az M3-as autópálya városi szakaszának forgalma.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!