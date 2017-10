Borzalmas trükkök - így verik most át a használtautók vásárlóit

Korrekt eladótól vásárolt gyönyörű autót Ádám. Másnap már nem indult. Fél liter vizet találtak a váltónál, más modellből szerelték át, majd átfestették a műszerfalat, és a forgalmija sem stimmelt - elrettentő információk a vezess.hu oldalról.

Akárhány ilyen történetet hallunk, a tisztességes autóvásárlók átverései – úgy tűnik – mindig pontosan ugyanúgy kezdődnek. Gyönyörű autót találnak egy ígéretes hirdetésben, majd egy korrekt, segítőkész urat ismernek meg az eladó személyében.

Természetesen nem ironizálunk a sokadik keserű sztori ismertetésekor, de Ádám is éppen így kezdi a fél évvel ezelőtt indult ügye elmesélését. „Jól felépített hirdetés mutatta be a Passatot, alapos volt, és őszintének tűnt” – mondja a harmincas informatikus, akit elkísért a 2010-es VW szemléjére autóbolond barátja is. A kimondottan szép állapotú, DSG-s szedán Highline felszereltsége mellett az ötvenes eladó barátságos és őszinte stílusa is bizalmat ébresztett bennük.

Elárulta, hogy ő valójában kereskedő, ám ezt a kocsit saját részre vásárolta, mert dízel létére mindössze csak 109 ezer kilométert futott. Szólt előre, hogy villog valami piros kis lámpa a műszerfalon, ám azt egy elektromos szaki bizonyára semmi perc alatt megoldja, majd ő javasolta, hogy menjünk nyugodtan próbaútra a kocsival, szépen egyben van, folytatja Ádám.

Nem nagyon engedett ugyan az árból, ám Ádám hamarosan belecsapott a tenyerébe. Hiszen a kocsi szép volt, még a motorját is alaposan lemosták.

Másnap már nem indul az autó



A hazaérkezés utáni napra Ádámnak időpontja volt olaj- és szűrőcserére garázsszerelő ismerőséhez, használt autó vásárlásánál általában rákölti az ember azt a pár tízezrest. Másnap, szombaton azonban hiába indult volna el reggel a vidéki szüleihez kedvesével, nem tudta D-be húzni a váltókart, az istennek se vette be. Annyira komolynak tűnt a probléma, hogy hétfőn trélerrel kellett a szervizbe szállíttatni a kocsit.

„Korrektnek tűnt még ekkor is N. úr, az autó eladója, hiszen felvette a telefont szombat délelőtt, és elárulta, hogy egyszer már előfordult ugyanez a probléma nála is, de nem gondolta jelentősnek, így nem mondta el nekem az autó megvásárlása előtt” – idézi beszélgetésüket Ádám. Ez a mondata nem nyugtatta meg, ráadásul a következő héten a szerelő azzal hívta fel, hogy fél liter vizet öntött ki az előválasztó modul elektronikájából. Ilyet még ő sem látott, fogalma sincs, hogy kerülhetett oda.

Közel 400 ezer forintnyi számlát nyomott a műhely a meglepett Ádám kezébe, aki ezt követően tisztességes ajánlattal hívta fel az eladót: bár helyt kellene állnia teljesen a költségekért, de felezzék meg ezt a vaskos összeget. Fifty-fifty. N. úr természetesen nem akart fizetni.

Ádámnak egyre gyanúsabb lett új Passatja, bepötyögte a jármű adatait a voltetorve.hu oldal keresőjébe. Ma azt mondja, bárcsak a vásárlás előtt szánt volna erre pár ezrest, megússza az egész ügyet. A használt autók múltját tartalmazó adatbázis ugyanis megmutatta neki, hogy a szépnek látott autóját csúnyán összetörte valaki korábban.

Mintha különféle Lego-kockákból rakták volna össze

A szerelő és a tréleres után kénytelen volt maga kifizetni a közel 400 ezer forintot a váltósnak, majd megkérte a márkaszakszervizet, hogy alapos állapotfelméréssel derítse ki végre az igazságot, mi minden történhetett az autójával.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!