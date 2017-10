Újabb szakaszba léptette az Európai Bizottság a Magyarország elleni kötelezettségszegési eljárást - a nap hírei

Újabb szakaszba léptette az Európai Bizottság a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó törvény miatt júliusban Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást. Magyarországnak egy hónapja van arra, hogy összhangba hozza az uniós szabályokkal a kifogásolt törvényt, különben a bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat. Brüsszel szerint a szabályozás indokolatlan beavatkozást jelent az uniós alapjogi chartában garantált jogokba és aránytalanul korlátozza a tőke szabad mozgását. A júniusban elfogadott törvény értelmében az érintett szervezetek kötelesek bejelenteni a bíróságon és feltüntetni a kiadványaikon, ha a külföldről származó támogatásuk egy évben elérte a 7,2 millió forintot.

Az Európai Bizottság újabb pontosításokat kért Magyarországtól a felsőoktatási törvény ügyében. A budapesti Közép-európai Egyetemet bezárással fenyegető törvény miatt áprilisban indult kötelezettségszegési eljárás, amely júliusban lépett a második szakaszba. Magyarországnak két hete van, hogy válaszoljon a mai (szer) kiegészítésre, ha azt a testület nem találja kielégítőnek, akkor az Európai Bíróságon folytatódhat az ügy. Közben a CEU már bejelentette, hogy megállapodást kötött a New York-i Bard College-dzsal, ezzel eleget tett a felsőoktatási törvény áprilisban elfogadott módosításában előírtaknak. Az intézmény várja, hogy a kormány aláírja, a parlament pedig ratifikálja a megállapodást New York állammal, hogy a CEU tovább működjön Budapesten.

Szigorodnak a jövő évtől az iskolai buszos kirándulásokra vonatkozó szabályok - jelentette be az oktatásért felelős államtitkár. 2018-tól a külföldre tartó iskolai autóbuszos kirándulásokon a járművezetők este 11 és másnap hajnali 4 óra között nem vezethetnek, és az éjszakai pihenőidejüket nem tölthetik a buszon. Palkovics László kiemelte: az új előírások értelmében 13 évesnél idősebb busszal nem lehet majd iskolai kirándulást szervezni és minden oktatási intézmény csak olyan szolgáltatóval köthet szerződést, amely garantálja, hogy járművezetője nem szenved a közlekedést veszélyeztető alvászavarban.

Hiba nélkül zajlott le az e-egészségügyi rendszer próbaidőszaka - mondta az illetékes miniszteri biztos. A rendszerhez november 1-jével valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell. Vartus Gergely az InfoRádióban arról számolt be, hogy a változással gyorsabb, biztonságosabb és nyomon követhetőbb lesz az ellátási folyamat, például papírvény nélkül is kiválthatók lesznek a gyógyszerek. Ehhez csak a személyi igazolvány és a TAJ-kártya együttes felmutatására van szükség, vagy egy e-személyire. Hangsúlyozta, a papír alapú vények továbbra is használatban maradnak. Vartus Gergely hacker-biztosnak nevezte az új rendszert.

A családalapítást és a gyermekvállalást szeretné segíteni a kormány a diákhitel-tartozás elengedésével - mondta családügyekért is felelős államtitkár. A Magyar Közlönyben szerdán jelent meg a határozat, amely szerint három évre felfüggesztik azoknak a nőknek a diákhitel-tartozás törlesztését, akik gyermeket szülnek. A második gyereknél a felfüggesztés mellett a tartozás felét is elengedik, míg a harmadik gyerek esetében a teljes tartozást elengedik. Novák Katalin beszélt arról is, hogy ettől a hónaptól mindenki számára kamatmentessé vált a képzési díj kiegyenlítésére fordítható Diákhitel2, jövő februártól pedig havi 70 ezer forintra emelik a szabadfelhasználású Diákhitel1 összegét.

Gyurcsány Ferenc szerint a baloldali pártoknak nem lesz közös miniszterelnök jelöltjük. A Demokratikus Koalíció elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában azt emelte ki: egyetértés van abban, hogy az egyéni választókerületekben csak egy demokratikus jelölt induljon. Az ellenzéki erők ezzel fejezik ki, hogy közösen lépnek föl az Orbán Viktorral szembeni küzdelemben. Gyurcsány Ferenc szükségesnek tartja, hogy mutassák meg a fontos különbségeket a demokratikus pártok között, mert szerinte ez több szavazót fog vonzani, és tiszta helyzetet teremt. A volt kormányfő szerint Botka László önmagát buktatta meg, és visszalépésével megkönnyítette az ellenzéki erők dolgát.

Kész vitázni a bevándorlásról Tóth Bertalannal, az MSZP parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjével a Fidesz új frakcióvezetője. Gulyás Gergely ezt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát vezető szocialista Molnár Zsoltnak küldött levelében közölte. Előzőleg Molnár Zsolt azt mondta: schengeni határvédelemről, a bevándorlásról, a nemzeti konzultációról, és a szerinte nem létező Soros-tervről nyilvános, televíziós vitára hívja ki Gulyás Gergelyt és Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert.

Közösen készül a jövő évi parlamenti választásra az Együtt és a Párbeszéd, de az együttműködés szervezeti formáit csak később dolgozzák ki. A két párt vezetőinek megbeszélése után Juhász Péter, az Együtt elnöke azt mondta: minden demokratikus ellenzéki párttal együtt akarnak működni valamilyen formában. Azt tartanák helyesnek, ha az MSZP-vel és a DK-val koordináltan állítanának jelölteket az egyéni kerületekben, az úgynevezett Új pólus pártjai, - az Együtt, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum - pedig egy közös listán szerepelnének. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, pártja készen áll arra, hogy az Együttel közösen induljon. Az egyeztetésre meghívták az LMP-t és a Momentumot is, de képviselőik nem jelentek meg.

Rendkívüli ülést tart hétfőn a katalán parlament, ahol akár a tartomány függetlenségéről szóló javaslatot is elfogadhatják. A napirendben nem szerepel semmilyen határozat megvitatása, csak a katalán elnök meghallgatása, de a napirend módosítása nem zárható ki. A katalán szocialista párt jelezte: alkotmánybíróságon támadja meg az illegális népszavazásról szóló rendkívüli parlamenti ülést összehívó határozatot. Előzőleg a katalán elnök a BBC televízióban arról beszélt: Katalónia legkésőbb a jövő hét elején kikiáltja függetlenségét.

A lefagyasztott biomolekulák vizsgálatát lehetővé tevő módszer kifejlesztéséért kapta a kémiai Nobel-díjat három tudós. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia stockholmi bejelentése szerint a svájci Jacques Dubochet, a német-amerikai Joachim Frank és a brit Richard Henderson érdemelt díjat a krio-elektronmikrószkópia megalkotásáért. Az elismeréseket az alapító, Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át.

