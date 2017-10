Vészes jelenség a magyar szállodákban

Minden korábbinál erősebb belföldi utasforgalom várható az év végi ünnepi időszakban Magyarországon, becslések szerint a tavalyinál 10-15 százalékkal több vendégéjszakát értékesíthetnek a hotelek. A Magyar Idők úgy tudja: vannak szállodák, ahol már most telt ház van december végére.

Igyekeznie kell, aki hotelban tervezi eltölteni az év végi ünnepeket, mert napról napra telítődnek elsősorban a felsőbb kategóriás szállodák szerte az országban annak ellenére is, hogy jellemzően a főszezoni árakon kínálják a karácsonyi hotelszolgáltatásokat – tudta meg a Magyar Idők. Az üzemeltetők várakozásai szerint 2017 végén 10-15 százalékkal haladhatja meg az értékesített vendégéjszakák száma a tavaly decemberi forgalmat.

"A családoknak és a cégeknek érezhetően több jövedelmük jut kényelmi szolgáltatásokra, a Szép-kártyás forgalom mellett a készpénzes költés is jelentősen megugrott a hazai szállodákban" – mondta a Magyar Időknek Könnyid László.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke hozzátette: azért választja egyre több magyar a karácsonyi szállodai időtöltést, mert divattá vált a téli utazás is. Az egész éves hajtás kipihenését szolgáló szervezett üdülési forma a decemberi ünnepek idején a hagyományokat sem nélkülözi.

"Szó sincs arról, hogy a szállodában karácsonyozók hátat fordítanak a tradícióknak, az ünnepi utazási csomagokban jellemzően megtalálhatók a tipikus elemek: a vendégek igénylik a bejglit, a karácsonyfát, az éjféli misét, a koncerteket, az adventi vásárt, ahogy az időjárástól függően a szezonális kültéri programokat is. A legtöbben abban motiváltak, hogy elkerüljék az ünnepek előtti otthoni készülődéssel járó fáradságot, gyermekekkel, nagyszülőkkel, szűkebb-tágabb családdal érkeznek. Az év végén a wellnessjellegű szállodák iránt a legerősebb a kereslet, illetve azokban az egységekben fogynak el leghamarabb a helyek, ahol komplex ünnepi programokat kínálnak" – mondta az elnök.

Megjegyezte: idén nem hét végére esik a karácsony, így már december 22-én elkezdődik az ünnepi csúcsidőszak a szállodákban. Könnyid László kiemelte, hogy Budapesten is rekordközeli forgalom várható, mivel a külföldiek körében szilveszterkor is az egyik legnépszerűbb úti cél a magyar főváros, ráadásul a városlátogató turisták is szép számban érkeznek késő ősszel, illetve egész télen.

