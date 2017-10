Viharos széllel tör be a hidegfront

A hétvégén változékonyabb lesz az idő: napsütésre, de esőre, többször erős szélre is számítani lehet. Emellett hűvösebb is lesz: a maximumok nem csak a 20, többfelé a 15 Celsius-fokot sem érik majd el, a leghidegebb órákban fagypont körüli értékek is lehetnek.