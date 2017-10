Sokkoló hírt hallanak az elhunytak hozzátartozói

Repülőről szétszórt hamvak, urnából kihajtó cserje – hazánkban is egyre népszerűbbek az alternatív temetkezési módszerek. Az elmúlt három-négy évben igencsak megszaporodott azok száma, akik úgy döntenek: temető helyett a nappalijukban helyezik el a szerettük hamvait tartalmazó urnát - írja a Magyar Idők.

Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke a Magyar Időknek elmondta, az elmúlt három-négy évben megszaporodott azon esetek száma, amikor a családok úgy döntenek, hogy állandó sírhely megváltása helyett hazaviszik szerettük hamvait. A hazai jogszabályok nem tiltják az efféle eljárást, egy nyilatkozat ellenében – amelyben a hozzátartozó kijelenti, hogy biztosítja a barátok, családtagok kegyeletgyakorlási jogát – hazaviheti a hamvakat. Ettől kezdve gyakorlatilag bármit kezdhet az urnával: a kertben felállított sírhelytől a nappali polcáig bárhol elhelyezheti.

A Magyar Katolikus Egyház ugyan 1968 óta engedélyezi a hamvasztást, abban az esetben azonban nem vállalják az egyházi búcsúztatást, ha az urnát hazaviszi a család, vagy szétszórják a hamvakat. Palkovics Katalin szerint azonban sokszor ez sem tántorítja el a hozzátartozókat.

"Bár mindenkinek szíve joga, hogy milyen formában búcsúzik el szeretteitől, egyre nagyobb aggodalommal figyeljük ezt a tendenciát. Sokan nem tudják felmérni, hogy milyen lelki terhet jelent együtt élni elhunyt családtagunk hamvaival" – hívta fel a figyelmet.

Az érzelmi okok mellett anyagi megfontolás is szerepet játszik abban, ha valaki nem szeretné földbe temettetni hozzátartozóját. Bár Palkovics Katalin szerint a külföldi példákhoz képest a hazai temetkezés nem nevezhető drágának, a magyar átlagfizetések viszonylatában azonban már más a helyzet. Egy hagyományos, koporsós temetés még akkor is jócskán meg tudja terhelni a családi kasszát, ha nem túl fényűző a szertartás. Ráadásul a legtöbb esetben váratlan kiadásként éri a családokat a temetés költsége.

Ha egy család nem szeretne sírhelyet bérelni, számos megoldás közül választhat. A hamvakból készített gyémánt és az űrbe kilőtt urna ma még sokak számára elérhetetlennek tűnik, de a hamvak szétszórása repülőgépről vagy az úszóurnás temetkezés itthon is egyre népszerűbb. A szövetség vezetője is úgy véli, hogy ez lesz az az irány a temetkezési szokásokban. Sokak számára terhet jelent egy sír gondozása is, ezért döntenek úgy, hogy temetkezés helyett szétszórják a hamvakat. Sőt egyre többen rendelkeznek arról, hogy haláluk után ne sírba temessék őket, mivel nem akarják, hogy gyermekeiknek a sírhely megváltásával, fenntartásával és gondozásával kelljen foglalkozniuk - olvasható a Magyar Időkben.

