A fenntartható közlekedési módok terjedése, a kerékpározás feltételeinek és a közlekedési kultúra országos javítása, valamint a kerékpárral rendszeresen közlekedők számának bővítése érdekében kötött együttműködési megállapodást a fejlesztési tárca a Magyar Kerékpárosklubbal.

Révész Máriuszt, a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos közölte: a „Bringázz a munkába” régen is közös projektje volt a MKK-nak és a NFM-nak. Az a cél, hogy minél többen kerékpárral járjanak munkába. Az elmúlt években nyolc-tízezer ember vett részt a kampányban, nagyon remélem, hogy tavasszal, ha sikerül újraindítani, ezt a számot túlszárnyaljuk - tette hozzá.

Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub szóvivője elmondta: "a „Bringázz a munkába” kampány keretében cégek, települések és akár csapatok tudnak versenyezni egymással. Ki is tudják majd hívni egymást. Lesz mobiltelefonos applikáció, a bringás reggeliket is folytatjuk, és új helyekkel szeretnénk bővíteni. A helyi események szervezésébe szeretnénk bevonni cégeket és önkormányzatokat is."

A szervezők várhatóan télen keresik fel a lehetséges résztvevőket, a tavasszal induló programsorozathoz.

Kapcsolódó hanganyagok Tekerjen, tavasszal versennyel indul újra a bringakampány! Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!