Különleges fémek miatt törhetik a fejüket az autógyártók

Jók a gázpiac perspektívái, mert jól illeszkedik a megújuló energiához – mondta az InfoRádó Aréna című műsorában az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Pletser Tamás arról is beszélt, hogy a legfrissebb elemzések szerint az olaj iránti kereslet jelentősen nőtt.

„A gáz szén-dioxid kibocsátása kedvezőbb, mint más szén alapú technológiáké” – magyarázta a szakértő. További előnye, hogy jól illik megújuló energiaforrásokhoz. Ez azért is fontos, mert ezek az alternatív megoldások nem használható kizárólagos jelleggel, ugyanis azok energiatermelése nem egyenletes. „Úgy változik, ahogy a nap süt, vagy a szél fúj” – tette hozzá.

A legfrissebb elemzések szerint az olaj iránti kereslet jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, és erre lehet számítani a jövőben is. Emiatt a szaudi adórendszer átalakítására készülnek, amely hosszútávú stabil környezetet teremthet, és az elemzők munkáját is megkönnyítheti az előrejelzések kidolgozásában. A szakértő azt is hozzátette, hogy az alacsony olajár miatt

közeledhet egymáshoz a korábban ellenséges viszonyban lévő Szaud-Arábia és Oroszország.

Az elektromos autók forradalma

A technológia fejlődése lehetővé teheti, hogy az elektromos áram tárolása olcsóbbá váljon.

„A világ el fog fordulni a fosszilis energiahordozóktól”

– tette hozzá az Erste Bank elemzője, aki szerint ez az autóipar fejlődésében jelentkezik majd leglátványosabban. A mostani becslések szerint 2022 és 2025 között hozhatnak létre olyan elektromos gépkocsikat, amelyek költségben és hatótávolságban felvehetik versenyt a belsőégésű motorosakkal szemben – hangsúlyozta a szakértő.

Szerinte a legizgalmasabb kérdés a különleges földfémek helyzete, hiszen ezek feltétlenül szükségesek az elektromos autók előállításához, azonban a lítiummal ellentétben – melyet ki lehet vonni használt akkumulátorokból – nem megújulók.

„A tisztán elektromos meghajtás valószínűleg csak a személygépkocsik körében lehet megoldás”

– hangsúlyozta az elemző. A nehézgépjárművek esetén a hidrogén vagy a metilalkohol lehet megoldás, ha ez utóbbit sikerül ipari méretekben előállítani.

