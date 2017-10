Könyvből kell kitalálnia a mentőnek, hova vigye a beteget Budapesten

Az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa szerint óriási a szakadék a vidéki és a fővárosi kórházak között. Cserháti Péter ezzel indokolta a tízéves program elindítását, hozzátéve, hogy a fővárosi kórházakban nemcsak az idős épületek alkalmatlanok az ellátásra, hanem sok intézményben pótolni kell az elavult, elromlott eszközöket.

„Van egy nem jó, közel száz évvel korábbi, a fertőző kórházi pavilon modelljére emlékeztető kórházképünk Budapesten. A nagy központjai, a Szent János, a Szent István és a Szent László kórház is, óriási területen, külön épületekben, nem összekapcsolhatóan, elidősödötten működnek, alkalmatlanok a korszerű, összevont, koncentrált, nagy diagnosztikai igényű ellátásra. Ezeknek az átalakítására nem volt forrás. A mentő egy hatvanoldalas könyvből kell, hogy azonosítsa, hogy aznap éppen melyik sebészet ügyel, nem területi, hanem időbeosztás alapján, illetve hol van CT. Vidéken nincs ilyen könyv, ott nincs szükség arra, hogy könyvből böngésszék, hogy az adott problémával hova kell fordulni. Pontosan tudják a dél-dunántúliak, hogy súlyos agysérüléssel, akár helikopterrel a felújított pécsi egyetemi sürgősségi központ a cél.

Nagyon nagy, közel ötvenéves hiányt kell pótolni.”

Nemcsak felnőtt, hanem gyermek sürgősségi ellátásra is szükség van – mondta Cserhát Péter.

„Egyértelmű volt, ezért kiegészítettük a programot a gyermek-sürgősségi ellátás újra elosztásával. Délen a Haller úti centrum mellett adott a Heim Pál Kórház, ahol lesznek is komoly fejlesztések, északon a Honvédkórház mellett szintén bejelentették, hogy kormánytámogatással beindul a Bethesda kórház fejlesztése is. Budára az a javaslatunk, hogy az egyetem, amelyik, ugyan kicsit távolról, Pestről most is ellátja a dél-budai térséget, vigye oda a két régi épületben működő gyermekklinikáit – fül-, orr-, gége -, baleset, sebészet - amelyek a gyermek-közellátáshoz szükségesek.”

A miniszteri biztos arról is beszélt, megkezdődött az orvostechnikai eszközök cseréje is, de szükség van a műtéti eszközökére is, valamint a kórházak informatikai rendszerének felújítására is.

